La Malaria es la enfermedad que más se ha presentado este año por el invierno en el país

Según el Instituto Nacional de Salud cerca de 100 mil personas que se han visto afectadas por patologías propias del invierno, siendo la Malaria la que más casos ha reportado, con 58 mil 464 personas que han tenido la enfermedad. Según Juan Gonzalo López, director del Instituto Nacional de Salud, durante las dos temporadas de invierno se ha advertido a los colombianos el riesgo que se puede presentar por enfermedades de salud pública como Leptospirosis, Accidente Ofídico, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas, entre otras. La sumatoria de los colombianos que han padecido alguna de estas enfermedades suman 99.650 personas

Por esto el director del Instituto Nacional de Salud, instó a los colombianos a tener en cuenta que patologías como el Dengue o la Malaria son transmitidas por vectores (zancudo o mosquito) y otras enfermedades como Hepatitis y Varicela se contagian por temas relacionados al hacinamiento, el clima y la higiene; por lo que es necesario tener las medidas preventivas que permitan no contagiarse

López aseguró que la situación epidemiológica en el país es estable, aún cuando se ha presentado un aumento en los casos reportados. El funcionario explicó que por Leptospirosis se han notificado en el año 2011, 2.314 casos, que se han concentrado principalmente en los departamentos de Valle del Cauca con el 25 por ciento, Antioquia con el 14 por ciento, Sucre con el ocho, Risaralda con el siete y Tolima con el cinco por ciento de casos reportados

En accidente Ofídico, al Instituto Nacional de Salud le han reportado 4.034 casos, presentados en Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba y Cesar

Para Juan Gonzalo López en materia de casos reportados de Dengue y Malaria, no se ha presentado un aumento particular, referente al brote presentado en el año 2010. Por la enfermedad Dengue, se han reportado 30 mil casos especialmente en el Amazonas, Putumayo, Boyacá, Caquetá, Cauca y Córdoba. Y en Malaria la cifra del año 2011 corresponde 58.464 casos, mayor cifra de todas la patologías, presentándose en mayor medida en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Nariño

Así mismo dijo que por Hepatitis A se han reportado hasta el momento 4.838 casos

Frente a estas cifras el Instituto Nacional de Salud, explicó que es importante realizar una atención adecuada de las personas, en las primeras etapas de la enfermedad; por lo que dicho cuidado se ha trasladado a los albergues de los damnificados por el invierno, donde se brinda la vigilancia oportuna que permita contener las enfermedades a las que se les ha hecho vigilancia epidemiológica durante el año

Así mismo aclaró a los colombianos que es necesario mantener la vigilancia y la alerta, frente a enfermedades como el Cólera (principalmente en el Caribe colombiano), la infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y enfermedades transmitidas por alimentos, ya que son patologías que puede surgir luego del invierno

Por ello Juan Gonzalo López explicó que las mejores recomendaciones corresponden a disponer de agua potable, “porque muchas de estas enfermedades se transmiten por agua contaminada”, así mismo un realizar un buen procesamiento de los alimentos y tener prácticas de higiene en términos generales. El funcionario también dijo que es necesario utilizar toldillos en zonas como el nordeste antioqueño, en el sur del departamento de Córdoba y en Chocó, en donde se han presentado el mayor número casos de Malaria

Finalmente López destacó que es necesario practicar constantemente el lavado de manos. Si se tiene gripe utilizar tapabocas e igualmente en las zonas en las que hay damnificados y pacientes que puedan presentar las epidemias, proteger los albergues en temas de higiene en general y hacinamiento