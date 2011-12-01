A la cárcel suboficial del Ejército por homicidio de tres civiles

Luego de valorar el acervo probatorio recaudado por una Fiscalía especializada de Medellín, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo emitió dos sentencias condenatorias que suman 54 años de prisión para el suboficial del Ejército Nacional Luis Alejandro Toledo Sánchez, hallado responsable de los homicidios de tres civiles en el departamento de Sucre. El primero de los casos ocurrió en el municipio de Galeras el 1 de noviembre de 2007, cuando tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre reportaron la muerte en combate de dos jóvenes identificados posteriormente como Fabio Alberto Sandoval Feria y Eleonis Manuel González Correa, a quienes se les habría incautado una pistola y un fusil AK 47

En esa investigación la Fiscalía estableció que el mismo día de los hechos las víctimas fueron contactadas por particulares para un supuesto trabajo en una finca ganadera de la región

El segundo caso ocurrió el 3 de noviembre del mismo año en el corregimiento Santiago Apóstol, municipio de San Benito Abad, donde fue ultimado en circunstancias similares Juan Carlos Santos Ortega. El cabo segundo Luis Alejandro Toledo Sánchez está preso en una guarnición militar de Montería y fue encontrado responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir. Esa persona reconoció que para simular los combates los implicados recogían dinero para comprar en el mercado negro las armas que les pondrían a las víctimas