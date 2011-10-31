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09 jul 2026 Actualizado 11:07

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Tres municipios de Sucre reportaron enfrentamientos entre seguidores de candidatos a las alcaldías

En Sampues una turba destrozó ventanales de la Alcaldía y de la casa del alcalde electo, Alejandro Sierra Marzan.

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En tres municipios del departamento de Sucre hubo descontento por los resultados electorales y los enfrentamientos entre seguidores de los ganadores y perdedores no se hicieron esperar

En Sampues una turba destrozó ventanales de la Alcaldía y de la casa del alcalde electo, Alejandro Sierra Marzan

En Ovejas se enfrentaron seguidores del alcalde electo Edwin Mussy Morinelli con los seguidores del perdedor Mauricio García

Por su parte en Colosó los disturbios fueron causados por seguidores del candidato perdedor Dager Paternina contra los seguidores de la electa Verónica Vanegas, allí hubo intento de quema de la sede de la Registraduría

A esta hora la Policía y la Armada asumieron el control en los lugares de los enfrentamientos

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