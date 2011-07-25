Congresistas Díaz y Acuña no responden por señalamientos en la revista Semana

Dos representantes a la Cámara, Holguer Díaz y Yahir Acuña, de controvertidos movimientos políticos, están en el ojo del huracán, pero callan frente a las acusaciones que por diversos hechos fueron publicadas en la revista Semana

Holguer Díaz, del PIN, de Santander, estaría incurso en conflicto de intereses y por lo tanto de pérdida de investidura, no sólo por tener a su esposa, Gloria Lucía Quiroz Hernández, como gerente regional de Saludcoop en Santander, sino también por percibir dineros de esa empresa, según denunció el columnista Daniel Coronell

Del vínculo de la esposa con Saludcopp no hay duda alguna, pues el pasado viernes 22 de julio el agente interventor de esa EPS expresa en un comunicado que cancelaron deudas a proveedores y prestadores de servicios de su red. Y menciona a la señora del representante como la gerente regional. Es decir, todo claro, pero el representante Díaz, quien fue ponente de la ley de reforma a la salud y hasta autor de un proyecto alterno, no respondió a ninguna de las llamadas de Caracol Radio tanto en Bogotá como en Bucaramanga

El caso del investigador de UribeEl otro caso publicado en la revista Semana es el del representante Yahir Acuña, de un movimiento de negritudes llamado Afrovides, del departamento de Sucre, quien es uno de los investigadores del expresidentes Álvaro Uribe en el caso de las ‘chuzadas’ telefónicas

La revista publicó apartes de la declaración del detenido paramilitar Edward Felipe Cobos, alias ‘Diego Vecino’, sobre la manera como el paramilitarismo se tomó al departamento de Sucre a través de políticos y dirigentes municipales y departamentales

En la declaración que dio ante los jueces de Justicia y Paz, recogidas por la revista, el detenido comandante paramilitar relató cómo se apoderaron los paras de la Universidad de Sucre. Dice: "Copiamos el proyecto de Mancuso (extraditado jefe paramilitar) en la Universidad de Córdoba y logramos tener varios miembros en el Consejo Directivo, que eran Jáder Castillo, presidente de Asojuventud, y Jair Acuña Cardales, quien era líder estudiantil, fue concejal de Sincelejo y es actualmente representante a la Cámara”

Acuña, tras ser designado investigador de Uribe tras la renuncia de Camilo Abril por amenazas, ha negado cualquier vínculo con los paramilitares y con la chancera Enilce López, La Gata. A pesar de varias llamadas de Caracol Radio, el representante Acuña no ha querido responder las llamadas.