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09 jul 2026 Actualizado 10:50

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Asesinan a concejal de San Onofre, Sucre

Antonio Mendoza Morales era el presidente de la Asociación de Desplazados de Los Montes de María.

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El concejal de San Onofre, Sucre, Antonio Mendoza Morales, del Polo Democrático, fue asesinado por 6 disparos de armas de fuego, en un sector del barrio El Porvenir, de este municipio, al norte del departamento

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Hasta el momento las autoridades tienen dos versiones de las circunstancias que rodearon el crimen

De acuerdo con el coronel Orlando Polo Obispo, comandante de la Policía en Sucre, una versión recogida por sus hombres indica que el concejal habría discutido con el asesino, quien desenfundó un revólver y le disparó

Según el oficial, la otra versión es que el asesino llegó hasta un billar donde el Concejal departía con amigos y familiares y sin mediar palabra lo acribilló a balazos

Por su parte, el alcalde de San Onofre, Edgar Benitorevollo, repudió el crimen de quien dijo era su amigo personal

Según se pudo establecer, el concejal y el grupo de personas que lo acompañaban estaban en estado de ebriedad, luego de participar de las fiestas patronales de San Onofre

Las autoridades capturaron a Jaider Ortega Jiménez, conocido como ‘el cocotero’ como el presunto autor del crimen

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