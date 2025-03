Juan Martín del Potro se perdería Roland Garros por lesión

El tenista argentino Juan Martín del Potro, 31 del escalafón mundial, sufrió un desgarro y no se recuperaría a tiempo para presentarse en el Abierto francés de Roland Garros, que empezará el 22 de mayo en París. "Los resultados de los estudios que Juan Martín del Potro se hizo el sábado en Buenos Aires apuntaron un desgarro de 8 milímetros en la inserción del recto anterior izquierdo", informaron fuentes de prensa del jugador a través de un comunicado. "Aun no se sabe cuánto tiempo tomará para que Del Potro vuelva al circuito, pero lo más probable es que no llegue a jugar el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros", agregó la nota. Del Potro, campeón del Abierto de los Estados Unidos 2009 y semifinalista sobre el polvo de ladrillo francés hace dos años, destacó que "empecé la rehabilitación este lunes y haré todo lo posible para jugar en París. Quiero hacer las cosas con calma sin apurar mi vuelta al circuito". Del Potro venía de retirarse en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, en el que desistió de jugar contra Rafael Nadal a raíz de esta dolencia, cuyos resultados se dieron a conocer en las últimas horas. El jugador de 22 años se reinsertó esta temporada a pleno en el circuito, tras recuperarse de una grave lesión en la muñeca derecha que lo obligó a estar fuera de las canchas durante nueve meses