Rafael Nadal se coronó campeon del torneo Conde de Godó de Barcelona

El español Rafael Nadal consiguió su sexto título en Barcelona, al vencer en la final del Trofeo Conde de Godó a su compatriota David Ferrer por 6-2 y 6-4, en una hora y 49 minutos de partido. El número uno del mundo fue más sólido y regular que Ferrer, especialmente en el primer set, donde el alicantino se mostró muy poco consistente con su servicio y cometió demasiados errores no forzados, sobre todo con su revés. Nadal logra de este modo su título ATP número 45, trigésimo primero en tierra, superficie donde sólo ha perdido dos finales: Hamburgo 2007 y Madrid 2009, ambas ante el suizo Roger Federer. Esta era la quinta final entre Nadal y Ferrer. Las otras cuatro, dos de ellas en Barcelona, también habían caído del lado del manacorense, la última, hace una semana en Montecarlo

Como ocurrió en el principado monaguesco, Ferrer fue de menos a más, pero en esta ocasión su tenis constante y agresivo tampoco le alcanzó para robarle un set al rey de la arcilla. En un arranque de autoridad, Nadal se puso 4-1 arriba nada más empezar, y aunque su rival logró hacerle un ''break'' en el juego siguiente, el mallorquín restableció la diferencia con una nueva ruptura. El segundo set, sin embargo, fue distinto. Ferrer se vino arriba, avanzó un par de metros en pista y empezó a tirar más largo

Contrarrestó el 2-0 inicial de Nadal obligándole siempre a jugarse una bola más, y se puso 4-2 y saque para forzar el set de desempate

Pero, contra el número uno mundial, nada es suficiente. El mejor Rafa resurgió entonces para, en uno de los juegos más largos del partido, romper el servicio de Ferrer en la quinta oportunidad. Ahí acabó el partido. El mejor jugador de la historia sobre arcilla concluyó la reconquista de su corona. Nadal volvió a morder el trofeo que llevaba su nombre desde 2005 y 2009 y que el año pasado cedió a Fernando Verdasco al renunciar, por lesión, a disputar el torneo. "Nunca soñé con ganar el Godó. Y ahora ya tengo seis, así que imaginaros lo que siento", dijo Nadal al público que abarrotaba la pista central del RCT Barcelona. El manacorense se mostró apenado por su amigo Ferrer: "Siento que aún no hayas ganado este torneo, porque te lo mereces más que ninguno". Ferrer ironizó sobre su destino, el de perder siempre ante Nadal en Barcelona. "He perdido tres finales, pero mentalmente me siento como si hubiese ganado un Godó. Creo que volveré el año que viene. Iba a decir, ''Rafa, no vuelvas'', pero sí, vuelve, porque llevas mucho tiempo y es importante que estés aquí", contestó Ferrer