'Era una ilusión estar en Colombia': Nadal. 'Es motivo de orgullo venir a este país': Djokovic

"Era una ilusión venir a Colombia, teniamos que encontrar un hueco en el Calendario de la ATP", dijo Rafael Nadal, en Rueda de prensa en Bogotá, previo al compromiso con el serbio Novak Djokovic, que respaldo al español y agregó que para él era " un motivo de orgullo estar en Colombia y poder jugar ante el número 1 del Mundo

Nadal afirma que Djokovic "es el máximo candidato a ser número uno este año"Mientras el número uno del tenis mundial, Rafael Nadal, reconoció hoy al serbio Novak Djokovic como el máximo candidato para arrebatarle el primer lugar del escalafón este año, el serbio por su parte aseguró que a Nadal es más difícil ganarle que al suizo Roger Federer

"Por suerte en este momento tengo muy buen estado físico y a mis 24 años he ido alcanzando muchos objetivos. Pero sé que viene gente como el que tengo a mi lado (Novak Djokovic), que considero es el máximo candidato a ser el número uno del mundo", afirmó Nadal

"Mi ilusión, sin embargo, es seguir compitiendo por mucho tiempo con los mejores del mundo, porque finalmente ser el número uno es consecuencia de hacer un buen trabajo", agregó el tenista español

Nadal manifestó que es muy feliz con el tenis, y con lo que le ha dado en su carrera profesional

"Soy muy feliz con todo lo que me ha dado el tenis, aunque claro ha habido momentos en que me gustaría haber tenido más tiempo para estar con mis amigos, Pero, igual, nunca he visto el tenis como un sacrificio, porque además tengo la suerte de haber ganados muchas cosas, y ojalá pueda seguir disfrutando por muchos años más de este deporte", puntualizó

Caracol con EFE

* Audio Caracol Radioo en Rueda de Prensa de Rafael Nada y Novak Djokovic en Bogotá, previo al enfrentamiento en el Coliseo El Campín de Bogotá.