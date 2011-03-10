Los narcotraficantes despojaron tierras en 500 municipios del país

El asesor del ministerio del Agricultura, Alejandro Reyes, señala que la tierra mantiene en guerra civil a Colombia desde hace 40 años

Más información Las Farc tienen al menos 48 mil hectáreas de tierras despojadas a campesinos

Aseguró que un estudio en el departamento de Sucre muestra cómo el 60% de las tierras están en poder de 9 clanes familiares, entre los que mencionó que los García, Badé, Ossa y Guerra entre otros

El experto del ministerio de Agricultura también dijo que el narcotráfico asociado con el paramilitarismo se apoderó de gran cantidad de fincas en diferentes zonas del país

“Los narcos llegaron a comprar tierras en 500 municipios del país. En Colombia existe una territorialidad del narcotráfico, hay zona de cultivo proceso y exportación de drogas.”Alejandro Reyes dijo que en este momento la restitución de tierra no es posible hasta que el Estado recupere el control del territorio

Campesinos denuncian trabas para volver a sus tierrasDe otra parte campesinos y dirigentes del departamento de Sucre denunciaron que no han podido renunciar a sus tierra porque grandes empresarios no lo permiten, como es el caso de lo que ocurre con el predio ‘La Europa’ en Sucre

“Cuando ellos ahora tratan de retornar llega un señor que se llama Gabriel Vélez dice que es representante de arepas Don Juancho de Medellín y actúa comos el dueño y señor de ‘La Europa’ que tiene 1300 hectáreas”

El empresario Vélez está comprando en el departamento tierras a 260 mil la hectárea cuando en realidad cuestan 8 millones de pesos.