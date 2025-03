Rafael Nadal, por tendinitis, no participará en Masters 1000 de París

El número uno del tenis mundial, Rafael Nadal, no jugará finalmente del torneo Masters 1000 de París, según anunció su director, Jean François Caujolle en el sorteo del mismo. El director del torneo de Bercy tan sólo precisó que la ATP les había comunicado que la baja de Nadal es por "razones médicas", por lo que el balear no estará en la capital francesa. El tenista no acudirá así al último Masters 1000 del año, que decidirá las últimas plazas para la Copa de Maestros de Londres, en la que Nadal ya tiene un sitio asegurado. La baja de Nadal favoreció en el sorteo al español Fernando Verdasco, que quedó posicionado en la parte baja del cuadro, donde se medirá al vencedor del duelo entre el francés Arnaud Clément y el toledano Feliciano López. Verdasco y el alicantino David Ferrer, que jugará ante el vencedor del duelo entre Michael Berrer y un jugador de la ronda previa, son dos de los tenistas que aún aspiran a alguna de las tres plazas en juego para Londres. El suizo Roger Federer se enfrentará al vencedor del partido entre franceses que protagonizarán Nicolas Mahut y Richard Gasquet, mientras que el vigente campeón, Novak Djokovic, se batirá con el ganador del encuentro entre el argentino Juan Mónaco y el estadounidense Sam Querrey. Otros de los partidos destacados son los que disputarán el barcelonés Marcel Granollers con el argentino David Nalbandian y Albert Montañés frente al galo Florent Serra.