Rafael Nadal propone un ránking mundial de la ATP de dos años

El español Rafa Nadal, el número uno mundial, abogó para el tenis por un ránking mundial a dos años en vez del anual que rige en la actualidad, y lo valoró como "más justo"

Nadal, que disputó junto a Sergio García el torneo Pro-Am del torneo golf Castellón Masters, señaló al respecto: "Si uno se para a pensar en un circuito y cómo podrían ser mejor las cosas, para mí no hay color. Un circuito con un ránking de dos años sería mucho más tranquilizador para todos, podría aliviar mucha presión y mucho estrés en el esfuerzo"

"Pero cualquier cambio en este deporte es muy complicado", advirtió el tenista mallorquín. "Tenemos un circuito que es fabuloso, en el que se mueve mucho dinero. Lo que pasa es que los jugadores van de la cancha al hotel, y otra vez a la cancha y al hotel. Y no es justo que un jugador se lesione un año y se vaya al ciento y pico de la lista mundial", prosiguió

"Igual que no es justo que si Federer se lesiona mañana mismo y vuelve dentro de seis meses o siete regrese como el 80 del mundo. Porque no sería el 80 del mundo", se lamentó Nadal

Nadal puso el ejemplo del golf, cuyo ránking se calcula a dos años. "Si fuera así, no tendrías que jugar cada semana para mantener el estatus", dijo al respecto aunque advirtió: "De aquí a que se haga entiendo que es casi un sueño"

"Este deporte no te permite tranquilidad. Tienes que competir cada semana y siempre vas al límite", precisó

Sobre su estado de forma, Nadal, de 24 años, señaló: "Necesito estas dos semanas y media en casa para recuperarme física y mentalmente. Y también para entrenarme. Llevo mucho tiempo sin entrenarme. He tenido poco tiempo para ello desde Open USA"

Nadal recordó el pasado reciente, en donde las lesiones le lastraron la pasada campaña. "El año pasado por estas fechas parecía que no iba a ser nunca más el que era y ahora parece que soy la bomba. Creo que ni una cosa ni la otra. Ni tan mal ni ahora tan bien. Son circunstancias que pasan en el deporte. Todo el mundo tiene derecho a tener un pequeño descanso o atravesar un mal momento"

"Pase lo que pase he hecho la mejor temporada de mi vida", enfatizó Nadal

Sobre su posición de liderazgo en el tenis mundial, el jugador de Manacor explicó: "La tranquilidad del número uno no es porque lleves muchos puntos de ventaja. La tranquilidad viene porque he ganado tres de los 'Grandes' este año, y es más de lo que hubiera soñado desde pequeñito. Y si me lo dicen hace cinco años tampoco me lo hubiera creído"

Nadal, premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 2008, indicó tras ser interrogado por la ausencia de muchos de los protagonistas que obtuvieron la Copa del Mundo de fútbol que "es difícil valorarlo"

"No se puede comparar con una carrera personal como la nuestra. Cada equipo tiene sus normas de convivencia y no puedo opinar sobre las razones de esa ausencia. Lo que sí digo es que se trata de un premio suficientemente importante en el plano institucional para que la gente acuda. Un premio así creo que es bueno que se recoja", dijo Nadal.