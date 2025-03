Rafael Nadal confirma su participación en el torneo de Queen''s el próximo año

El número uno del mundo, el español Rafael Nadal, confirmó que participará en la próxima edición del torneo de Queen''s, primero sobre hierba de la temporada, que se disputa habitualmente unas dos semanas antes de Wimbledon

"Me encanta jugar en Queen''s porque es un club tradicional

Siempre que he jugado allí me he sentido bienvenido por los británicos", indicó Nadal en un comunicado dirigido a la organización del torneo, que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio de 2011

El primer tenista en ganar de manera consecutiva Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos desde que Rod Laver lo lograra en 1969 aseguró que tiene ganas de volver a jugar Queen''s, torneo que ganó en 2008

En la última edición de esa competición, en junio de este año, Nadal fue eliminado en los cuartos de final por su compatriota Feliciano López, mientras que en 2009 se ausentó de esta competición, igual que del Gran Slam de Wimbledon, por lesión

Nadal afirmó había sido una decepción para él no poder ganar el torneo de Queen''s pero aseguró que los partidos disputados en el club londinense le ayudó mucho para sentirse preparado con vistas a Wimbledon

"Después del Abierto de Francia, es muy importante para mí sentir la hierba bajo mis pies lo antes posible", dijo Nadal en referencia a su interés por asistir a Queen''s y se mostró ilusionado por estar presente tanto en ese torneo como en el Gran Slam que organiza el All England Club

Por su parte, el director del torneo, Chris Kermode, manifestó también su satisfacción por la decisión de Nadal. "Los logros de Rafa en los últimos seis meses han sido increíbles, y estamos contentísimos de que se haya comprometido tan pronto para jugar en Queen''s en 2011", declaró.