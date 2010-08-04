Uribe denuncia a magistrado Yesid Ramírez por posible prevaricato

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Tomas Uribe, hijo del presidente Alvaro Uribe Vélez, acusó de prevaricato al magistrado Yesid Ramírez, por haber compulsado copias para que la Fiscalía lo investigue por supuestas influencias en el nombramiento de una notaría en Tunja

El hijo del primer mandatario expidió un comunicado en el que se manifiesta que el Presidente de la República denunció a Ramírez por posible prevaricato. Además, sostiene que dispuesto a llegar hasta el final para limpiar su honra

"El mismo juez que manifiesta que mi padre es un asesino, es el que me investiga, sin tener competencia para ello", señaló Tomás Uribe

Pronunciamiento de Tomás Uribe: Les ruego difundir, debo ir hasta el final para limpiar mi honra:1. Ayer radiqué carta dirigida al fiscal poniéndome a su disposición para investigación caso notarías. Le manifesté que soy el más interesado en que estos hechos se investiguen para así limpiar mi honra

2. Hoy mi padre denuncio al juez Yesid Ramírez por prevaricato. El mismo juez que manifiesta que mi padre es un asesino, es el que me investiga, sin tener competencia para ello

Respeto total a la Justicia, pero rechazo al proceder del juez que prevarica

Iré hasta donde toque para limpiar mi honra

Tomás Uribe MorenoLlegó la Cámara acusación de Uribe contra magistrado RamírezAnte la comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes fue radicada al atardecer de este miércoles a través de abogado, la denuncia que por presunto prevaricato elevó el presidente Álvaro Uribe contra el magistrado Yesid Ramírez Bastidas, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

El secretario de la Comisión, Gonzalo Pinzón, confirmó a Caracol Radio la entrega de la querella penal, pero se abstuvo de dar detalles argumentando la reserva sumarial, pero dijo que el presidente de la misma, Héctor Julio Vergara, del Partido de la U (departamento de Sucre), se llevó la denuncia para estudiarla e informar a la prensa el jueves

La denuncia está relacionada con la petición que hizo la Corte Suprema a la justicia ordinaria para investigar a Tomás, el hijo de Uribe, por su presunta participación en la 'feria de notarías', con supuestas influencias para nombrar una notaria en Tunja

La gran mayoría de miembros de la comisión de Acusación son 'primíparos', que por primera ocupan un escaño en el Congreso. La única 'repitente' en la Comisión es la representante Lucero Cortés, también de la U, quien no puede intervenir en procesos contra magistrados de la Corte Suprema porque tiene dos investigaciones penales en esa corporación judicial.