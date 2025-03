La Reina Isabel II asiste a Wimbledon después de 33 años

La Reina Isabel II de Inglaterra llegó este jueves al All England Club, del que es mecenas, para seguir en directo el torneo de Wimbledon por primera vez desde 1977, año en que se proclamó campeona la última británica en conseguir el título: Virginia Wade. Con un vestido blanco y una chaqueta larga de color azul cielo, además de un sombrero que combinaba los mismos tonos, la Reina salió del coche oficial pocos minutos antes de las 5.30 de la mañana, hora colombiana, y fue recibida por Tim Phillips, presidente del All England Club y responsable, por tanto, de la más antigua competencia de tenis. Inmediatamente después de su primer saludo, recibió un pequeño ramo de flores que lució a lo largo de su recorrido por las calles del club, donde fue fotografiada por la multitud de británicos y espectadores de todo el mundo, que la esperaban desde primera hora de la mañana. Lo primero que hizo Su Majestad fue acercarse hasta el "Aorangi Terrace", las pistas de entrenamiento de los jugadores, y las instalaciones donde compiten los más jóvenes. Allí presenció el intercambio de pelotas entre algunos niños e incluso se dirigió a ellos con escuetas palabras. La visita de la Reina a las instalaciones de Wimbledon es la cuarta en la historia, después de las protagonizadas en 1977 y las anteriores, el 6 de julio de 1957 y el mismo día de 1962. La Reina saludó antes de entrar en la pista central al defensor del título, el suizo Roger Federer, y a las hermanas estadounidenses Venus y Serena Williams, la menor de las cuales practicaba desde hace días la reverencia que deseaba mostrar hoy. Ataviados con sus más elegantes vestimentas, estuvieron presentes también el serbio Novak Djokovic, tercer favorito de la competencia, y el estadounidense Andy Roddick, finalista en 2009, pero faltó la figura del número uno del mundo, el español Rafael Nadal, pese a que estaba prevista su asistencia. El vínculo entre la familia real británica y el torneo de Wimbledon, que cumple este año su 124 edición, se remonta a hace más de un siglo, cuando el abuelo de la actual Reina, Jorge V, se convirtió en mecenas del All England Club.