Soderling se clasifica por segundo año consecutivo a la final de Roland Garros

El sueco Robin Soderling se colocó por segundo año consecutivo en la final de Roland Garros, al vencer al checo Tomas Berdych por 6-3, 3-6, 5-7, 6-3 y 6-3

Soderling, verdugo del suizo Roger Federer este año y de Rafael Nadal en 2009, se enfrentará ahora en la final con el vencedor del encuentro entre el español y el austríaco Jurgen Melzer

En un maratón de tres horas y 27 minutos, con juego eminentemente desde el fondo y ambos jugadores luchando hasta la extenuación, Soderling ganó el encuentro cuando Berdych erró un revés que botó en el cuadro de dobles

"Mas que duro", dijo Soderling a pie de pista. "Tomas ha jugado muy bien y ha sido muy difícil para mi encontrar mi juego. El me ha puesto mucha tensión desde el fondo y he tenido que trabajar mucho hoy. Creo que he tenido poca suerte en el tercer set y cada vez que tenía punto de rotura no lo conseguía", añadió Soderling, que anotó 62 golpes ganadores y 18 "aces"

"Es increíble, yo solo pensaba en primera ronda cuando llegué aquí y luego ver qué pasaba, y ahora estoy en la final, es el mejor de mis sueños", comentó

Preguntado sobre sus preferencias en la final dijo rápidamente: "Nadal", en broma. "Los dos son grandes jugadores, prefiero jugar contra el mejor de ellos", añadió.