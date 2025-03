Rafael Nadal a semifinales del abierto de los Estados Unidos

Rafael Nadal, que alcanzó por segundo año consecutivo la semifinal del Abierto de Estados Unidos, tras superar al chileno Fernando González por 7-6 (4), 7-6 (2) y 6-0, después de 35 minutos de tiempo gastado en la reanudación del partido, admitió que "la cruda realidad" es que no había pensado "en ningún momento en ganar aquí"

"No pienso en Federer para nada. Intento hacer mi camino. No sé ni si ganando aquí tendría opciones de desplazarlo. Me da igual. La cruda realidad es que no he pensado en ningún momento en ganar aquí

Lo único en el próximo partido, afrontarlo con garantías y ver que pasa", destacó el tenista español, que lamentó los condicionantes físicos que le provoca la lesión abdominal

"El hecho de volver ya sólo me causaba felicidad. He vuelto al nivel en el que me fui, aunque necesito un tiempo de recuperación del ritmo. Cuando uno vuelve siempre tiene dudas. Disfrutaría más sin dolor abdominal. Pero es así. Por lo demás es un placer estar aquí y pase lo que pase he hecho un buen torneo", subrayó el tenista español

Nadal puntualizó que su intención es "intentar hacerlo lo mejor posible". "Estar en cuartos ya era un gran torneo. En semifinales mucho más. He tenido un gran regreso. He ido a más y después hay que rezar también para que pueda sacar con más garantías que pude hacer el otro día. Encararlos porque hay que amarrar el servicio. He estado un pelín mejor y espero que mañana pueda estar todavía mejor", dijo Nadal, que solventó el encuentro con rapidez

"No esperaba que fuera tan rápido. Esperas un partido más complicado pero cuando empiezas después de la lluvia bien, he cerrado el set y Fernando González ha errado más de lo habitual y he podido terminar pronto", explicó el tenista español, que asimiló mejor que el chileno la situación vivida en el partido

"Lo importante es estar fresco y salir concentrado. Empezar así puedes perder el ''tie break'' y abrirse el partido. González cometió errores y creo que la clave estuvo en la primera rotura que hice. El se precipitó y creo que ahí se definió el partido", dijo

Rafael Nadal se enfrentará al argentino Juan Martín del Potro en semifinales

"Del Potro es un tenista muy completo. Me ganó en Montreal hace poco. Eso está fresco. Saca ahora mejor que antes. Es muy grande, pero se mueve muy bien. Es uno de los jugadores más en forma actualmente", dijo el español

"No hay muchas formas de plantear el partido. Cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Si juego a mi nivel las opciones de ganar van a estar ahí. Y para Del Potro va a ser lo mismo", concluyó Nadal, que prefiere el sistema de partidos del resto de Grand Slam, con las semifinales el viernes, en lugar del sábado y el domingo la final

"Prefiero viernes y domingo como otros grandes. pero aquí es más difícil arreglar las cosas y este torneo lleva mucho tiempo así", recordó.