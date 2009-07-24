Uribe entrega indemnizaciones a víctimas de la violencia

591 víctimas del conflicto armado serán las beneficiadas con la tercera jornada de la Reparación Individual por Vía Administrativa, que el domingo encabezará el Presidente Álvaro Uribe en Medellín

La Comisión de Reparación y Reconciliación informó que con estas indemnizaciones en Medellín y los 1.816 giros para pagos, se completarán 4.407 entregas en el país

A la fecha, unas 243 mil personas han diligenciado el formato de reparación por vía administrativa. Antioquia, con cerca del 35 por ciento de los casos, es el departamento de Colombia con mayor número de solicitantes

Las Jornadas de Reparación Individual por Vía Administrativa, se iniciaron el cinco de julio cuando 300 familias de varias zonas del país recibieron sus pagos en un acto en Popayán. La segunda fue en Montería el 12 de julio y 279 destinatarios de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico recibieron la indemnización solidaria

La mayoría de las personas destinatarias han sufrido por homicidio de familiares

Los casos fueron priorizados de acuerdo con el orden cronológico del radicado por el Comité de Reparaciones Administrativas, integrado por Acción Social, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y el Ministerio del Interior y de Justicia

Un grupo minoritario seleccionado por el Comité “en razón de su vulnerabilidad y gravedad de los hechos”, corresponde a personas que han sufrido por delitos contra la integridad sexual, menores de edad desvinculados de grupos armados ilegales y protegidos por el Bienestar Familiar y civiles víctimas de minas antipersonal. Las víctimas que han recibido la indemnización solidaria en Popayán, Montería y ahora Medellín hacen parte de los pagos de los primeros 2.000 casos que se harán en éste mes de julio. En total, con los 200.000 millones asignados por el Gobierno Nacional para este año, se espera que antes de finalizar este 2009, entre 10 mil y 12 mil victimas reciban recursos que establece el decreto 1290 de 2008 y se espera destinar 7 billones de pesos para los próximos 10 años