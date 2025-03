Federer vence a Del Potro y se coloca en la final del Roland Garros

El suizo Roger Federer necesitó tres horas y 28 minutos para doblegar al argentino Juan Martín del Potro, por 3-6, 7-6 (2), 2-6, 6-1 y 6-4, y alcanzar su cuarta final consecutiva en Roland Garros

Federer se enfrentará en la final contra el sueco Robin Soderling, que tras ir 4-1 abajo en el quinto set se impuso por 6-3, 7-5, 5-7, 4-6 y 6-4 al chileno Fernando González, también en tres horas y 28 minutos

Para Soderling será la primera final de Roland Garros y la primera de su carrera en el Grand Slam. Para Federer, la decimonovena de su historial en un ''grande'', con lo que iguala al checo Ivan Lendl. Soderling ha perdido los nueve enfrentamientos contra Federer. El suizo Roger Federer, que intentará el próximo domingo apuntarse el único título de Grand Slam que falta en su palmarés, dijo hoy que "fue una sensación soberbia pasar" en un partido a cinco sets tan disputado como el que jugó con el argentino Juan Martín Del Potro en semifinales de Roland Garros

El número dos del mundo, quien se ve favorito para la final en la que se medirá contra el sueco Robin Soderling, aseguró sentirse "genial llegando tras partidos duros" como el que arrebató al Del Potro por 3-6, 7-6 (2), 2-6, 6-1 y 6-4 en tres horas y 28 minutos

"Confié en mis habilidades mentales y físicas para darle la vuelta al partido, como suelo hacer" para acceder a una final a la que no llegó por "el camino fácil", señaló el de Basiela, quien subrayó que será "un partido muy abierto" porque Soderling, verdugo del español Rafael Nadal, "no tiene nada que perder"

La experiencia de Federer, que lleva 19 finales y 14 títulos de de Grand Slam, no jugará necesariamente a su favor, consideró el suizo, quien recordó que nunca ha perdido contra Soderling -neófito en el último partido de un Abierto- en las nueve ocasiones en las que se han enfrentado

"¿Favorito? Como quieras", contestó el suizo a un periodista. "Me veo claramente como favorito, pero eso no quiere decir que no haya presión en los dos lados", admitió

"He estado ahí, pero no sé si es una ventaja o no porque nunca he ganado", señaló Roger, quien confesó que no echará de menos a Nadal en la final, una cita en la que coincidieron en 2006, 2007 y 2008, con victoria siempre para el de Manacor

Federer dijo sentirse "triste por un jugador tan joven" como Del Potro y le auguró "un gran futuro" en la élite del tenis, tras eliminarle en un partido en el que el suizo fue de menos a más, mejorando su servicio y las dejadas a medida que avanzaba el encuentro. EFE