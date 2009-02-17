Alias “pantera” de las AUC arremeterá contra Mario Uribe Escobar

Ante el Fiscal 45 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, en Medellín, éste miércoles 18 de febrero se presentará nuevamente alias “Pantera”, un desmovilizado de las “autodefensas” que proyecta denunciar en versión libre, varios falsos positivos en los Montes de María, por la Infantería de Marina de la que hizo parte y del apoyo que los paramilitares de la región de Urabá, le brindaron al senador Mario Uribe Escobar, con ocasión de su campaña para el congreso hace algunos años

Juan Vicente Gamboa Valencia, alias “Pantera”, fue Infante de Marina y, a su baja, se enroló y militó en los bloques Nutibara en el oriente antioqueño y Elmer Cárdenas de las autodefensas en el norte de la Región de Urabá

Gamboa Valencia, postulado a Justicia y Paz, como desmovilizado de las Autodefensas que actuaron en los municipios antioqueños de Rionegro, San Vicente, San Rafael, Santo Domingo y la Ceja, en las primeras jornada de versión libre ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, el 11 y 12 de diciembre, anunció que iba a confesar cuatro falsos positivos de los que participó cuando fue infante de Marina, en los Montes de María, en el Departamento de Sucre

También en las audiencias de diciembre, alias “Pantera”, dijo que cuando hizo parte del frente Elmer Cárdenas de las Autodefensas comandadas por alias El “Alemán”, presionó a los pobladores de Turbo y de Necoclí, para que votaran a favor del entonces candidato al Congreso de la República, Mario Uribe Escobar, situación que corroborará en las confesiones que haga a partir de hoy

La Fiscalía llamó a las víctimas de alias “Pantera”, para que éste miércoles asistan al piso sexto del Palacio de Justicia de Medellín, para que acudan a presenciar, en una sala anexa, los pormenores de la diligencia judicial

Gamboa Valencia, está condenado a 28 años de prisión por el asesinato de una mujer en Cartagena, cuando pertenecía a la Infantería de Marina.