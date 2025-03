Nadal es finalista del Abierto de Tenis de Australia tras histórica victoria sobre Verdasco

El español Rafael Nadal, primer favorito del Abierto de Australia, jugará la final del torneo contra el suizo Roger Federer (N.2), tras ganar el viernes en un duelo épico a su compatriota Fernando Verdasco (N.14), por 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/2), 6-7 (1/7), 6-4. El número uno mundial accede de esta forma por primera vez a la final del abierto australiano, tras un partido de 5 horas y 14 minutos, el más largo de la historia del torneo. El domingo, Nadal jugará su octava final de un Grand Slam y la séptima contra Federer, que busca su 14º título en un torneo mayor, con lo que igualaría el récord del estadounidense Pete Sampras. El partido no fue sólo el más largo de la historia, superando al que disputaron en 1991 el alemán Boris Becker y el italiano Omar Camporese (5 horas y 11 minutos), sino que fue de una calidad extraordinaria, en el que Verdasco, que acabaría perdiendo, logró nada menos que 95 golpes ganadores. El duelo se decidió en pequeños detalles, decantándose a favor de Nadal, debido tal vez a un menor desgaste físico que su rival y a una mayor experiencia, ya que el mallorquín había ganado todas sus rondas precedentes en tres sets y Verdasco disputaba su primera semifinal de un Grand Slam. "Lo que ha hecho Fernando es extraordinario. Fue un partido fantástico en un ambiente de locura. Lo más justo habría sido que ganáramos los dos", declaró Nadal al término del partido. Tras haber mostrado un gran coraje durante todo el duelo, levantando dos bolas de partido en el último juego, en el que se puso con un 0-40 en contra, Verdasco no pudo superar la tercera, cometiendo una doble falta. El madrileño, decepcionado, se derrumbó sobre la pista, igual que Nadal, antes de que los dos españoles se abrazaran durante un buen rato, tras lo cual Verdasco recibió una gran ovación al dejar la cancha. "Estoy triste por jugar como lo he hecho en un partido como éste y perder, pero también me siento muy orgulloso por mi actuación en este encuentro y en el torneo", afirmó Verdasco. "Ambos jugamos de forma increíble. Este partido permanecerá imborrable en mí para el resto de mi vida", añadió. Nadal y Federer se enfrentarán el domingo por 19ª vez en su historia, en su séptima final en un torneo de Grand Slam. De las seis anteriores, el español ganó cuatro y perdió dos, con tres triunfos en Roland Garros, uno en Wimbledon y dos derrotas frente al suizo en el torneo londinense. Nadal puede convertirse en el primer español en la historia en ganar el Abierto de Australia, después de que Juan Gisbert (1968), Andrés Gimeno (1969), Arantxa Sánchez Vicario (1994 y 1995), Carlos Moyà (1997) y Conchita Martínez (1998) fueran finalistas sin poder llevarse el trofeo. Federer, número dos mundial, busca su cuarto título en Melbourne, y tendrá una gran oportunidad de derrotar al español, que se ha convertido en su verdugo desde el año pasado, al llegar más descansado, tras ganar un día antes en tres sets al estadounidense Andy Roddick. "Estoy cansado, pero contento, pese a que va a ser difícil jugar la final dentro sólo de dos días ante un rival como Roger. Estará más descansado al tener un día más de reposo y haber jugado sólo tres sets. Es el favorito, pero daré lo mejor de mí mismo", señaló Nadal. "Para mí, Roger es ya el mejor jugador de la historia. Querrá igualar la marca de Pete Sampras. Será un partido importante para él, pero para mí también ya que es mi primera final aquí en Australia", añadió. Verdasco, pese a la derrota contra Nadal, estará con su amigo y compatriota Rafa en la final. "Es una pena que Rafa haya tenido que jugar un partido tan largo dos días antes de la final, cuando Roger sólo disputó tres sets. Quiero que llegue al 100% contra Federer. Perdí este partido, pero es un gran amigo mío y espero que gane el domingo", concluyó Verdasco.