Roger Federer venció a Andy Roddick y es finalista del Abierto de Tenis de Australia

El suizo Roger Federer, cabeza de serie N.2, espera a un español, el número uno mundial Rafael Nadal o Fernando Verdasco, en la final del Open de Australia de tenis tras derrotar el jueves en Melbourne al estadounidense Andy Roddick en tres sets con parciales 6-2, 7-5, 7-5. Federer disputará el domingo su 18ª final de un torneo de Grand Slam para intentar igualar el récord de 14 victorias en ''grandes'' de Pete Sampras. Pero no conocerá a su rival hasta el viernes, cuando jueguen esa semifinal cien por cien española su gran rival, Nadal, y Fernando Verdasco. Ganador en Melbourne en 2004, 2006 y 2007, Federer no será fácil de vencer en la final a pesar de no estar a su mejor nivel tras un 2008 decepcionante, en el que cedió el número uno mundial a Nadal. Desde que remontó dos sets en contra ante el checo Tomas Berdych en octavos de final, vuelve a brillar. Si su rival es Nadal, será la séptima final de Grand Slam que ambos disputen y la primera fuera de Wimbledon o Roland Garros. "Jugar contra Rafa en la final sería más emocionante teniendo en cuenta nuestra historia común y el hecho de que sea número uno mundial", decía Federer. Aunque no alcanzó el mismo grado de perfección que en su partido de cuartos de final contra el argentino Juan Martín del Potro, al que castigó con un inapelable 6-3, 6-0, 6-0, el suizo causó de nuevo una gran impresión el jueves ante Roddick. "La última vez perdí contra él, así que tenía algo de presión", declaró Federer, que se inclinó en 2008 en Miami en su último partido contra Roddick pero le había ganado 15 de sus 17 encuentros. "Pero yo he hecho un gran partido, he empezado sacando bien y eso me ha dado confianza", explicó. Después de un primer set casi perfecto, acabó con buena parte de las esperanzas del estadounidense en el segundo. Cuando iba perdiendo 5-4 en su servicio, el suizo ganó doce puntos seguidos para adelantarse dos mangas a cero. En la tercera, el suizo volvió a imponerse en un final apasionante. Con empate 5-5 en el marcador, envió dos derechas ganadoras que pusieron a Roddick bajo presión para terminar por doblegar al estadounidense en tres sets. Federer se impuso gracias a la gran derecha que parece haber recuperado y con la que logró 23 golpes ganadores, y además sacó muy bien. Frente a los misiles a 220 km/h de Roddick, afinando sus servicios con sutileza el suizo superó a su rival con 16 aces frente a ocho, incluido uno a 173 hm/h.