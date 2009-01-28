En Colombia no se puede 'vivir del cuento'

Bien lo dijo el escritor argentino, Jorge Luis Borges: “La literatura es una posibilidad de felicidad”. Por lo menos así lo han tomado los jóvenes escritores colombianos, que viven apasionadamente la literatura, pero sobreviven gracias a otros oficios. No es raro, ver a los nuevos literatos, en tenis, camisas desteñidas y miradas fijas, firmando autógrafos en modestas librerías en el lanzamiento de su libro de cuentos, de su novela o de sus mejores crónicas y al otro día dictando clases en colegios, enseñando a tocar piano o cualquier otro instrumento, entrevistando a políticos para una revista, haciendo turismo literario por las que alguna vez fueron casas de poetas y novelistas cartageneros o vendiendo fritos en la plaza de la Trinidad. El escritor John Jairo Junieles, describe este panorama de una forma particular: “Yo vivo de la literatura, pero sobrevivo gracias a otros oficios”. Para el joven escritor bumangués, Fabián Martínez, solo unos pocos privilegiados pueden vivir de la literatura. “Creo que el único que puede vivir de la literatura es Gabriel García Márquez o los escritores Jorge Franco o Mario Mendoza que han creado una novela que después la llevan al cine”. La bogotana, María Alejandra García, por su parte, se gana la vida, en Corozal, departamento de Sucre, haciendo un oficio totalmente diferente al de las letras. “Soy docente de música y dicto clases de canto lírico”. Como dice la escritora, Cristina Fernández Cubas, quien participa en el Hay Festival que hoy comienza oficialmente en Cartagena. En la vida nunca dos más dos son cuatro. Para triunfar y poder vivir del cuento, solamente hay que tener: “Dedicación y amor a lo que se hace”. La literatura es una pasión que consume las entrañas y acerca a los escritores a lo que podría llamarse la felicidad, aunque para comprar el papel y el lápiz tengan que vender fritos en la plaza de la Trinidad del barrio Getsemaní de Cartagena. Por Juan Carlos CerónPeriodista de Caracol Cartagena