López resucita a España y empata 1-1 con Argentina final de Copa Davis

El tenista Feliciano López, número 31 del mundo, hizo renacer este viernes la ilusión de España de ganar por tercera vez la Copa Davis, al vencer en la final contra Argentina a Juan Martín Del Potro (9) por 4-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) y 6-3 en Mar del Plata, al sur de Buenos Aires. El segundo singlista argentino, David Nalbandian, número once del mundo, había demolido en el primer turno a David Ferrer (12) por 6-3, 6-2 y 6-3 y establecido una ventaja que se esfumó en el segundo partido de la final, que se disputa en superficie dura en Mar del Plata (400 km al sur de Buenos Aires). El partido de dobles lo jugarán el sábado, en principio, los argentinos José Acasuso (48) y Agustín Calleri (60), frente a los españoles Feliciano López (31) y Fernando Verdasco (16), a las 14h00 locales (16h00 GMT), pero no se descartaba que los capitanes introduzcan cambios. La serie se definirá el domingo, a partir de las 12h00 locales (14h00 GMT) con los choques entre Del Potro y Ferrer en primer turno, y Nalbandian frente a López, en el segundo. López, un zurdo de 27 años nacido en Toledo, se convirtió en el héroe de España, equipo al que le falta Rafael Nadal, el mejor tenista del mundo, al establecer la hegemonía de su juego de saque y volea, con mayor dinámica que su adversario, en partido que duró tres horas y 19 minutos. Del Potro, de 20 años, planteó una pelea tanto a tanto con el tremendo poder de su servicio, con un aluvión de aces, pero su tenis languidecía hasta que sufrió una lesión muscular que lo anuló aún más. Unos 400 españoles agitaron banderas rojigualdas en las tribunas, que colmadas por unos 10.000 fanáticos enmudecieron ante la caída de la joven revelación del año en el tenis argentino. López le dio así la razón al capitán Emilio Sánchez Vicario, quien confió en él, en detrimento de Verdasco. Del Potro le había hecho vivir una pesadilla a López con la potencia y precisión de su servicio, con aces que mellaban el ánimo del toledano, quien paso a paso logró equilibrar las acciones con sus ráfagas de inspiración. Ambos mantenían su servicio, hasta que el argentino sacó a relucir la jerarquía tenística que lo convirtieron en revelación del año entre los argentinos y clasificado para el Masters de Shanghai, donde ganó un partido y perdió dos. El primer singlista albiceleste quebró el saque del español en el sexto game y conservó la diferencia de dos puntos hasta cerrar el primer set con excelentes drives cruzados. Pero el juego se desarrolló con mayor paridad que la reflejada por el resultado del primer set, porque afloraba súbitamente el talento de López, con sus temibles passings paralelos. El jugador nacido en la histórica Toledo pegaba donde más le dolía a Del Potro, que son los tiros sesgados y bajos, a los pies, pero el argentino no perdía la calma ni la parsimonia. Nacido en la serrana ciudad de Tandil, a unos 100 km de Mar del Plata, el argentino empezó a sentir en el segundo set la presión de López, quien encendió todos los motores a sabiendas de que una derrota dejaba a España en la cornisa. El español abandonó el juego de fondo y se fue con frecuencia en la red, donde entró en acción con su volea. Quien mejor entró en el tie-break fue López, que capitalizó errores del contrincante y neutralizó su paso de gigante de casi dos metros, con buenos efectos y un juego sólido hasta imponerse 7/2. La tónica no varió en el tercer set y, por el contrario, se profundizó, al sostener el ibérico su juego de saque y volea, contra los demoledores aces del tandilense, a quien se lo veía físicamente menos vital que un adversario más dinámico, sólido y metido con toda el alma en el partido. Frente a un López infatigable y con una muñeca que tenía destellos dignos de un grande, Del Potro se mantenía vivo con sus tremendos saques, pero el toledano sentía que podía ser su gran noche y su figura crecía game a game. La lesión de Del Potro ensombreció aún más el panorama para Argentina.