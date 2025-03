Rafael Nadal se perderá la final de la Copa Davis ante Argentina

El tenista español Rafael Nadal, número uno del mundo, confirmó que no podrá jugar la final de la Copa Davis ante Argentina en Mar del Plata prevista del 21 al 23 de noviembre, debido a la tendinitis que sufre en la rodilla derecha y que ya le ha impedido jugar la Copa Masters de Shangai. Nadal se sometió este lunes a nuevas pruebas médicas en Barcelona, supervisadas por el médico de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Ángel Ruiz Cotorro, y después de conocer los resultados, anunció que no estará en condiciones de jugar la final de la Copa Davis ante el equipo argentino. "Después de un año largo y muy positivo, me sabe muy mal perderme los dos grandes objetivos del año, Shangai y la final de la Davis. Son momentos difíciles, pero he hecho todo lo posible para intentar llegar a esta final. Era una ilusión enorme, estoy acostumbrado a jugar con dolor, pero este es un dolor distinto, nuevo, que no consigo controlar", aseguró Nadal.