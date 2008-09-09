Capturan en Antioquia a uno de los cabecillas de las “Águilas Negras”

Agentes del CTI y efectivos del Ejército, capturaron en Caucasia, Antioquia, a uno de los cabecillas de las “Águilas Negras”, identificado como Henry Eduardo Martínez Vergara, alias “Sucreño” o “Javier”. Martínez Vergara también fue el jefe militar del Bloque Vichada, adscrito al Bloque Central Bolívar, liderado por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco', preso en Estados Unidos. Alias ‘Sucreño' tiene medida de aseguramiento proferida por un fiscal especializado de Valledupar, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Así mismo el Juzgado Sexto Penal Municipal de Bucaramanga, ordenó su captura por el delito de homicidio. Alias "Sucreño" o "Javier" figura entre las 20 personas más buscadas porla Policía en el departamento del Cesar.