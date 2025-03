Roger Federer primer finalista del Abierto de Estados Unidos

Roger Federer defenderá por cuarta vez su corona en el Abierto de Tenis de Estados Unidos, después de derrotar al serbio Novak Djokovic con parciales 6-3, 5-7, 7-5 y 6-2, en un gran encuentro del jugador suizo que volvió por sus fueros en esta semifinal. Federer, que no había vuelto a ser el mismo desde que perdió la final de Wimbledon ante Rafael Nadal, en esta ocasión sí que recuperó ese tenis elegante, espectacular y eficaz, y además ante un rival de la envergadura de Djokovic, con el que precisamente jugó la final del cuarto gran slam de cada temporada el año pasado. Pese a la amenaza de lluvia, el partido pudo jugarse sin contratiempos, aunque con un gran humedad en el ambiente que pareció no afectar al ex número uno. El duelo comenzó con mucho ritmo, aunque desde bien pronto se observó que Federer estaba muy metido en el partido. Un 83 por ciento de efectividad en su primer servicio permitió al jugador suizo sumar con mucha facilidad los juegos que sacaba, mientras que al resto consiguió el ''break'' en el cuarto para adjudicarse con mucha celeridad la primera manga en apenas 24 minutos. Djokovic metió una marcha más al partido en el arranque del segundo parcial y metió mucha presión, con un juego muy agresivo que le permitió en el cuarto juego disponer de la primera bola de rotura, que no desaprovechó, para ponerse con un 4-1 de salida. Sin embargo, el de Basilea no se descompuso. Una doble falta y un error no forzado en el cuarto juego con servicio de Djokovic puso el ''break'' en bandeja a Federer, quien no desaprovechó la oportunidad para volver a equilibrar el marcador (4-4). Pero el jugador serbio no había dicho la última palabra y en el duodécimo juego consiguió de nuevo romper el servicio de Federer e igualar el partido. En la tercera manga, ambos jugadores mantuvieron el excelente nivel de juego. Ni uno ni otro querían ceder la iniciativa y el servicio fue el factor desequilibrante para que los juegos fueran cayendo de un lado y otro, hasta que el suizo rompió el servicio de Djokovic en el decisivo duodécimo juego y volvía a ponerse por delante en el partido. La pérdida de este tercer set fue un mazazo para la moral de Djokovic, que sufrió un bajón en su juego, una licencia suicida ante un Federer que iba embalado y que cerró el partido con un 6-2 que le clasifica para tratar de conseguir su quinto título en Nueva York. Federer espera como rival por el título al vencedor del duelo entre Nadal y el escosés Andy Murray, que fue suspendido para el domingo por lluvia, cuando el británico se impone 6-2, 7-6, 2-3

La final femenina entre la norteameicana Serena Williams y la serbia Jelena Jankovic también se jugará el domingo; mientras que la final de varones fue aplazada para el lunes.