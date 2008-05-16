Paramilitares entregan mínima parte de sus bienes para reparación

Por Rodrigo Silva Vargas Solo unos 20 ex comandantes paramilitares desmovilizados han entregado bienes para resarcir a las víctimas y entre todos ellos las devoluciones en dinero han alcanzado la cifra de 642 millones 334 mil 821 pesos. Caracol Radio conoció un informe que la Fiscalía General de la Nación envió a la comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre el proceso de desmovilización y los bienes que los paramilitares han devuelto al Estado para reparación a los afectados. Del informe se desprende, por ejemplo, que de los 15 paramilitares extraditados recientemente a Estados Unidos, Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', es quien más ha entregado bienes para reparación: 82 inmuebles, 2 vehículos y un poco más de 4 mil reses. Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordolindo' es quien más ha entregado dinero, con un total de 438 millones, 869 mil 421 pesos. Además devolvió 7 inmuebles, 2 vehículos y 564 semovientes. De los extraditados, Salvatore Mancuso solo ha devuelto 24 inmuebles y los títulos en dos sociedades, mientras que Ramiro “Cuco Vanoy” entregó 21 inmuebles y mil semovientes. Aunque el informe de la Fiscalía no discrimina sobre el tipo de bienes entregados ni sus valores ni estado, el resumen de lo entregado por los ex comandantes paramilitares, con destino a reparar a las víctimas es el siguiente: * 195 inmuebles * 19 vehículos * En dinero, incluyendo títulos valores, 642 millones 334 mil 821 pesos. * 2 sociedades * 3 embarcaciones * 4 motores fuera de borda * 722 mercancías para boutique. El informe conocido por Caracol Radio también contempla los bienes entregados de manera colectiva, es decir por los bloques paramilitares desmovilizados, en el momento de su cese de actividades. En este caso tampoco es muy grande el balance: * 161 inmuebles * 147 vehículos * 19 semovientes, * 12 embarcaciones y 3 aeronaves. * 20 motores fuera de borda * Material de intendencia: 1.393 elementos. Crímenes sexuales El mismo informe enviado a la Comisión Primera de la Cámara, con la firma del fiscal Mario Iguarán, revela que al 31 de marzo pasado la Fiscalía había recibido 91 denuncias de delitos sexuales atribuidos a paramilitares desmovilizados. El informe discrimina por tipo del delito y la región donde se produjo la denuncia, correspondiéndole a Antioquia el primer lugar en la comisión de atentados contra la integridad sexual. En efecto, en ese departamento se atribuye a paramilitares desmovilizados la comisión de 15 delitos de acceso carnal abusivo frente a persona incapaz de resistir, y 16 casos de acceso carnal violento. En esta última modalidad delictiva, el acceso carnal violento, paramilitares desmovilizados la cometieron 7 veces en Magdalena, 6 veces en Bolívar, Norte de Santander y en Cesar, 5 en Caquetá, 4 en Córdoba y 3 veces en Casanare, Sucre, Santander y Cundinamarca. En el departamento de Magdalena se han presentado dos casos de acceso carnal violento con menor de 14 años. El informe del Fiscal indica que de los procesados bajo la ley de Justicia y Paz solo José Gregorio Mangonez Lugo ha confesado dos hechos de violencia sexual. El mismo Mangonez figura como uno de los ex comandantes paramilitares que ha entregado bienes para resarcir a las víctimas: un carro.