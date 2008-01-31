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09 jul 2026 Actualizado 10:10

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Misterios y creencias

Sucre prepara "Hora Santa libertad de los secuestrados" el 4 de febrero

La Iglesia Católica en Sucre prepara una jornada llamada "una hora santa por el derecho a la libertad de los secuestrados", el próximo lunes 4 de febrero, para clamar por la liberación de todos los retenidos en el país.

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La Iglesia Católica en Sucre prepara una jornada llamada "una hora santa por el derecho a la libertad de los secuestrados", el próximo lunes 4 de febrero, para clamar por la liberación de todos los retenidos en el país.
El padre Darío Betancourt, director de Diaconía de la paz de la Diócesis de Sincelejo, explicó que la idea es celebrar una hora de oración y liturgias de manera simultánea en todas las parroquias en el departamento de Sucre, donde los feligreses pedirán por la inmediata liberación de los secuestrados.
La jornada se desarrollara entre las 12 del día y la una de la tarde, la misma hora en que se iniciarán las marchas y concentraciones en todo el país dentro de la gran jornada nacional contra el secuestro y por la libertad.

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