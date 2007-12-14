Se agudiza la crisis política en Bolivia

Los embajadores acreditados en Bolivia, el Defensor del Pueblo, las iglesias católica y evangélica, los empresarios y la prensa expresaron su preocupación por la posibilidad de que en el país se desate una ola de violencia que atente contra la unidad nacional. Los diplomáticos transmitieron al ministro de Exteriores, David Choquehuanca, su "preocupación" por la situación que atraviesa el país debido al conflicto desatado tras la aprobación del proyecto de nueva Constitución impulsado por el presidente Evo Morales y rechazado por la oposición. "Hemos acompañado con mucho interés y atención y, a veces, como en estos últimos días, con preocupación las vicisitudes de este país al cual hemos sido enviados para mantener y mejorar relaciones de amistad y cooperación", expresó el nuncio apostólico en Bolivia, Ivo Scapolo, en nombre de los embajadores. El representante del Vaticano mostró esta preocupación durante un saludo protocolario dado hoy por 33 diplomáticos a Choquehuanca. Scapolo dijo que los diplomáticos "hacen votos" para que los cambios que el país espera en materia de justicia e inclusión social "se cumplan salvaguardando la unidad y el consenso en el respeto de todos a la legalidad y la legitimidad, y en el marco de un escenario pacífico y democrático". El proyecto constitucional impulsado por Morales, que aún debe ser sometido a referendo, es rechazado por la oposición de derecha y los líderes de seis de las nueve regiones del país, que no reconocen su validez y anuncian no lo acatarán. En tanto, en la ciudad sureña de Sucre hubo hoy un rebrote de violencia, cuando manifestantes quemaron un vehículo que al parecer trabajaba para el Gobierno y que intentaba transportar documentación de la Asamblea Constituyente. El automóvil fue quemado en inmediaciones del teatro Gran Mariscal, donde los constituyentes tenían su sede durante los trabajos para aprobar el proyecto constitucional. Por su lado, los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando harán público sus proyectos de estatutos de autonomía a partir del próximo sábado al margen del ordenamiento jurídico actual. Los líderes opositores de Santa Cruz, el departamento más grande y rico del país, aprobaron hoy en la Asamblea Provisional Autonómica su proyecto de estatuto autonómico, que fue calificado de "ilegal" por el presidente Morales. Los cruceños presentarán el estatuto, que tiene 155 artículos, a la población en un cabildo el sábado, el mismo día en que el presidente Morales entregará, en La Paz, a grupos indígenas el nuevo texto constitucional de 411 artículos. El Departamento de Estado de EE.UU. recomendó el miércoles a sus ciudadanos que no viajen a Bolivia si no es absolutamente necesario, debido a los conflictos que vive el país. También indicó en un comunicado que hasta el 11 de enero permanecerán "restringidos los viajes oficiales del personal gubernamental estadounidense a Bolivia". El prefecto (gobernador) de la región de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa, se reunió hoy con diplomáticos de la Unión Europea para plantear su preocupación sobre el conflicto y pedirles que sean intermediarios en un posible diálogo con el Gobierno. El temor por una escalada de violencia que finalmente afecte a la unidad territorial también fue expresada hoy por el Defensor del Pueblo, las Iglesias católica y evangélica, la confederación de empresarios y las asociaciones de prensa de Bolivia, en una conferencia conjunta. El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, leyó un documento en el que las instituciones que lo suscriben convocan a "la paz, el diálogo y la unidad del país" ante los "días de angustia e incertidumbre" que vive Bolivia. Albarracín también se reunió con los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, quienes le expresaron su "preocupación por el país" y se comprometieron a "hacer todos los esfuerzos posibles para coadyuvar con la solución pacífica". El conflicto se inició el pasado 24 de noviembre en la ciudad de Sucre, cuando el oficialismo aprobó en primera instancia en un liceo militar la nueva Carta Magna, sin la oposición, en medio de disturbios que causaron tres muertos y 300 heridos. Se agravó el fin de semana pasado cuando el oficialismo, sus aliados y un único partido de oposición, Unidad Nacional (UN), aprobaron artículo por artículo la nueva Carta Magna, en la ciudad andina de Oruro, ante las criticas de la oposición de derecha y de seis de las nueve regiones del país.