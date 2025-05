Marchan en la isla de San Andres a favor de la separación de Colombia

Un movimiento de la comunidad raizal del departamento insular de San Andrés inició gestiones tendiente a independizarse de Colombia y obtener su autonomía. Decenas de isleños participaron en una marcha por las principales calles de la isla, gritando consignas a favor del movimiento separatista.La llamada Comunidad Técnica Raizal, bajo el liderazgo del movimiento denominado Amen (Archipelago Movement for Etnic Native Self Determination) indicó en un comunicado que se pretende gestar su independencia de Colombia, en protesta por el trato indigno que el Estado le ha dado como comunidades raizales en su propio territorio.Los raizales o comunidades nativas del Archipiélago anunciaron que ejercerán resistencia y desobediencia civil frente a las autoridades insulares y nacionales, para garantizar su derecho a la supervivencia en condiciones dignas sobre su propio suelo.También rechazaron que "en pleno siglo XXI tengamos condiciones de esclavos, con el genocidio sistemático que se aplica en contra nuestra" y dicen que no hay ningún otro país de por medio en su intención de separarse de Colombia. Sostuvieron que "ni Nicaragua, ni Colombia, tienen otros intereses que nuestros recursos naturales y nuestro territorio".Los manifestantes afirmaron que merecen algo mejor que el trato que les ofrece Colombia y que ya tienen personas suyas trabajando el tema separatista en organismos internacionales como la ONU, y que buscarán interponer una demanda contra el Estado colombiano en instancias internacionales.Los habitantes del departamento insular, según el DANE, son unos 86 mil, pero los nativos han pedido un censo especial, pues el recientemente realizado los incluyó dentro de la población afrodescendiente.