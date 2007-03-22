Continúan extraños incendios de muebles en Sincé, Sucre

Manuel Ramiro Pineda López, sacerdote de una de las parroquias del municipio de Sincé en el departamento de Sucre, fue testigo del extraño fenómeno que se presenta en una de las viviendas, donde los muebles son consumidos por el fuego. El sacerdote señaló que estaba de visita en la casa de la familia Villalba Sierra, cuando un olor a humo invadió el lugar y posteriormente vio como el fuego, de manera extraña, consumía unas sábanas y cobijas que estaban dentro de un cajón. "Doy fe de ésto, si me toca jurárselo al Papa lo hago. Yo no he dicho mentiras porque el tiempo que llevo junto a ellos no había presenciado la llama de candela", precisó el clérigo, que ante lo ocurrido pidió ser escuchado por la Iglesia Católica para que envíe a un experto en el fenómeno sobrenatural que tiene consternados a los habitantes del municipio.