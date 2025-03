Roger Federer ganó el Abierto de Tenis de Australia

El suizo Roger Federer, número uno del mundo, retuvo el título del Abierto de Tenis de Australia y acumuló tres victorias en este certamen, luego de vencer en la final al chileno Fernando Gonzzalez con parciales 7-6, 6-4, 6-4 en 2 horas, 21 minutos de partido en el Rod Laver Arena de Melbourne.Federer, quien está dispuesto esta temporada a sus 25 años de edad a batir todos los registros del Tenis, completó 10 títulos de gran slam y quedó a tan solo 4 del record del norteamericano Pete Sampras; además de alcanzar la corona australiana sin perder un solo set, lo que no lograba ningun jugador desde 1980, cuando lo hizo el sueco Bjorn Borg en Roland Garros.El reloj suizo señaló tras obtener su victoria número 36 de manera consecutiva, que efectivamente pueden llamarlo genio, y que Rafael Nadal es el jugador a batir en Roland Garros, su infierno por el momento, ya que es el único gran slam que le ha sido esquivo."Creo que soy el mejor jugador de tenis del mundo, y podéis llamarme genio porque me impongo a muchos de mis rivales, a cada uno de forma diferente, ganando incluso sin jugar lo mejor que sé. Todo eso hace que lo sea y es agradable", dijo Federer.Sobre el partido de este domingo tuvo claro que fue un proceso de adaptación a su rival. "Tuve que adaptarme al juego de Fernando, que ha cambiado y ha hecho que sea más difícil atacarle", dijo el campeón. "Debió ganar el primer set, aunque eso no hubiera sido un problema. Intenté decirme, 'juega tu juego, le has ganado nueve veces en nueve partidos. Sé agresivo. No le des puntos gratis", continuó Federer.El número uno del mundo reconoció que ahora sueña con completar el Grand Slam. "Ahora estoy cerca de nuevo de ganar los cuatro consecutivos. Esto es lo que está en mi mente ahora hasta que llegue el US Open. Roland Garros es desde luego, el próximo grande para mi. Será interesante ver como lo voy a hacer ahora allí. Cada año he dado un paso mas, alcanzando las semis y la final, acercándome a 'Raf' (Rafael Nadal)", dijo.Sobre las posibilidades de dejar la actividad, Federer apuntó, "Dudo que ahora me retire, aunque nunca se puede decir esto con seguridad. Pero les digo que espero jugar por lo menos hasta los Juegos Olímpicos de 2012 en Wimbledon. Ese es mi objetivo, y los Grand Slams, acercarme cada vez mas a Sampras", sentenció Federer.