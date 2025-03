No hay quien pare a Federer, ganó la Copa Masters por tercera vez

Rápido y contundente, como si tuviera prisa por perder un vuelo, el suizo Roger Federer se alzó con el título de campeón de la Copa Masters por tercera vez en cuatro años, al vencer hoy en la final al estadounidense James Blake, por 6-0, 6-3 y 6-4 en 97 minutos. La final de este año ha sido la segunda más corta en juegos de la historia del Masters, de las disputadas al máximo de cinco sets, junto con las de 1997 en Hannover (Pete Sampras venció a Kafelnikov por 6-3, 6-2 y 6-2) y la de 2003 en Houston (Federer a Andre Agassi, 6-3, 6-0 y 6-4) La más exigua continúa siendo la de 1975, cuando el rumano Ilie Nastase venció al sueco Bjorn Borg en Estocolmo, por 6-2, 6-2 y 6-1. Federer cerró así la mejor temporada de su carrera, con el duodécimo título, el 45 de su palmarés que le supuso un cheque de 1.520.000 dólares y un Mercedes R 600 como regalo adicional, para acabar el 2006 con unas ganancias de 8.343.885 dólares, una cifra que ningún otro jugador ha logrado en un año. Liberado de esa tensión extra que le supone enfrentarse siempre con el español Rafael Nadal, a quien derrotó en semifinales, Federer completó un partido simplemente perfecto para anular a Blake y marcar la sexta victoria sobre el neoyorquino, el primer afroamericano que alcanzaba la final del Masters desde Arthur Ashe en 1978. Federer comenzó arrollador, como hizo contra el de Manacor y no levantó el pie del acelerador hasta que no llevó siete juegos en el bolsillo, pasados los primeros 34 minutos. Blake, que había ganado al argentino David Nalbandian en semifinales, parecía destrozado, sin moral, apabullado por el despliegue y la magia del helvético, quien gozaba de esos momentos dulces sin apenas inmutarse. El estadounidense, que de haber ganado se hubiera convertido en el primer debutante en triunfar desde que el español Alex Corretja lo consiguiera en 1998, no tuvo más remedio que asumir su papel de comparsa y recrearse también ante la magia de Federer. Blake mejoró algo en la segunda manga, donde incluso tuvo cuatro puntos de ruptura en el tercer juego, anulados todos. Después, otro arreón de Federer, y el segundo set al zurrón del europeo, algo más pausado pero casi siempre infalible. A los 63 minutos, Roger Federer ya se había hecho con los dos primeros sets, pero Blake no quería entregarse. Era demasiado fuerte para él acabar la campaña en el cuarto puesto de la lista mundial, como mejor americano, incluso superando a Andy Roddick, y terminar humillado de esa manera. Así, en el tercer set serenó algo más su tenis y contribuyó al espectáculo que exigían los 15.000 aficionados que llenaron el Qi Zhong Stadium, pero cedió su saque en el tercero y en el séptimo juego, y aunque logró recortar en el octavo, ya no pudo inquietar mas al número uno del mundo. El suizo acabó con 11 saques directos y 41 golpes ganadores, ganando seis veces el servicio de Blake, y cediendo el suyo solo una vez. Todo ello para sumar su duodécimo título esta temporada, para terminar por tercer año consecutivo ganando al menos 11 títulos, lejos aún del récord de Guillermo Vilas, con 16 en 1977 pero con un total de 45, sobrepasando al austríaco Thomas Muster y a dos del australiano Rod Laver (Jimmy Connors es el líder con 109). Un premio justo al jugador que ha acabado por tercer año consecutivo como número uno del mundo, y en esta ocasión con el récord de 1.674 puntos, con 780 de ventaja sobre el segundo, Nadal. Con su tercer Masters, Federer iguala con el alemán Boris Becker y con el estadounidense John McEnroe, en un grupo en el que solo cinco jugadores han ganado de tres a cinco veces este torneo, siendo el americano Pete Sampras y el checo, luego nacionalizado estadounidense, Ivan Lendl, con cinco, los mas efectivos. El suizo, no obstante, ha disputado ya cuatro finales seguidas, siguiendo los pasos de Lendl que disputó nuevo entre 1980 y 1988.