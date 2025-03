Federer elimina a Nadal en el Masters de Shangai y jugará la final con Blake

La magia de Roger Federer y los eléctricos golpes de James Blake chocarán este domingo en la final de la Copa Masters de Shangai, tras deshacerse el suizo del español Rafael Nadal y el estadounidense del argentino David Nalbandian, defensor del título. Federer cerró el último duelo oficial con Nadal esta temporada al vencerle por 6-4 y 7-5 en una hora y 57 minutos. Blake, el primer afroamericano desde Arthur Ashe en 1978 que alcanza la final del Masters, acabó con la resistencia de Nalbandian por 6-4 y 6-1 en 76 minutos. El duelo final entre ambos aparece totalmente descompensado a favor del europeo que en cinco ocasiones, todas, ha salido ganador. Empezó su serie en Montecarlo y Basilea en 2002, y luego en el Abierto de Australia, Cincinnati y Abierto de Estados Unidos en 2003, en esta si apretó a Federer duramente. La final se disputará mañana domingo, no antes de las 16:00 hora local (09:00 hora española, 08:00 gmt) al mejor de cinco sets. Nadal tendrá que esperar para convertirse en el quinto jugador español que dispute una final del Masters, después de Manuel Orantes en Houston en 1976 (campeón), del duelo por el título entre Alex Corretja y Carlos Moyá en Hannover en 1998 (campeón Alex), y de la última perdida entre Juan Carlos Ferrero y Lleyton Hewitt en Shangai en 2003. Al ceder contra Federer, Nadal también ha dejado escapar un nuevo apunte biográfico en su palmarés: ser el segundo novato en el Masters que alcanza la final, desde el francés Sebastien Grosjean en Sydney en 2001 ante Llewitt. El galo es el único que lo ha conseguido. Blake si aprovechó esta circunstancia. El final de temporada no será el mismo que lo significó el comienzo. Si en Dubai Rafael Nadal abrió la racha de cuatro victorias sobre Federer en finales (Montecarlo, Roma y Roland Garros), la continuación, por lógica técnica, ha correspondido al suizo, con triunfos en la de Wimbledon y en las semifinales de Shangai. Total, 6-3 para Nadal en el general de duelos, y 4-2 en esta sesión. La ventaja española podría haberse incrementado si en la primera semifinal en el Qi Zhong Stadium, Nadal hubiera dado el giro definitivo al partido en el quinto juego del segundo set. Como él acostumbra, hubiera provocado el pánico en Federer de haberle arrebatado su servicio, Curiosidades del genial jugador suizo, cuando se ve contra las cuerdas, como le sucedió contra Andy Roddick en la primera fase, al que levantó tres bolas de partido, Roger suelta más el brazo, más incluso que cuando va ganando y ahí se vio su raza de campeón. Federer comenzó arrollador, no obstante. Con un arranque de esos que apabullan a cualquier rival y con una efectividad casi galáctica. Así, sus tres saques directos en el primer juego de partido sirvieron para dejar claro sus intenciones. Quería golpear duro la moral de español desde los inicios y noquearle cuanto antes, para que 'Rafa' no pusiera en práctica su conocida y eléctrica reacción. El suizo lo consiguió a medias porque dispuso de dos bolas para hacer el 4-0 que hubiera sido casi demoledor. No lo logró porque el de Manacor sabe de sobra como jugar al helvético. No se arruga y aunque se vio dominado por 5-2 realizó dos juegos espectaculares, que ganó en blanco, para intimidar al suizo 5-4. No obstante, Nadal no pudo continuar ese arranque vital y cedió el servicio a continuación para entregar la manga en un intercambio de 27 golpes que al final cayó del lado de Roger. Nadal había resistido como podía ante el mejor Federer de la historia, como él mismo se había descrito a su llegada a Shangai, donde el pasado año fue derrotado en la final por el argentino David Nalbandian. Este 'precalentamiento' sirvió para animar a Nadal que no se dejó intimidar por el espectacular despliegue del suizo en el primer set. El de Manacor disfrutó de ese punto de ruptura en el quinto juego pero lo dejó escapar, y ahí se acabaron ya sus oportunidades. Los últimos juegos del encuentro fueron los más apasionados, con los 15.000 espectadores del Qi Zhong Stadium prendados del duelo. Nadal, sin poder colocar su primer saque, salvó dos bolas de partido en el décimo, y parecía capaz de alcanzar el desempate, pero en el duodécimo reapareció de nuevo un genial Federer con un formidable revés. Y el tercer 'match point' fue esta vez suficiente. Así Federer se mantiene este año invicto en la Copa Masters, y si mañana gana en la final, se llevará un total de 1.520.000 dólares y sumará su duodécimo título esta temporada, para terminar por tercer año consecutivo ganando al menos 11 títulos, lejos aún del récord de Guillermo Vilas, con 16 en 1977 pero con un total de 45 sobrepasando al austríaco Thomas Muster y a dos del australiano Rod Laver (JimmyConnors es el líder con 109). Blake ha sido el último jugador en lograr su plaza para la Copa Masters de Shangai pero ha sabido aprovechar al máximo esta oportunidad, y mañana retará a Federer, a quien desafió al máximo en su último enfrentamiento en cuartos de final de Flushing Meadows este año (7-6, 6-0, 6-7 y 6-4). Blake se despegó de Nalbandian a partir del décimo juego del primer set, cuando confirmó su segundo punto para hacerse con este parcial. David había salvado el primero con una genial dejada antes, pero luego el resto del estadounidense, terrorífico en ese aspecto, le dejó inmóvil sobre la pista. El jugador neoyorquino se hizo en total con seis juegos consecutivos para colocarse con 4-0 y luego 5-1 y servicio. David tuvo una bola de ruptura en ese juego, pero Blake la anuló para apuntarse su saque y una emotiva victoria.