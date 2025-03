Alejandro Falla gana en primera ronda del Roland Garros

El tenista colombiano Alejandro Falla eliminó este lunes al número 92 del mundo, el estadounidense Justin Gimelstob, y se clasificó por segunda vez, en tres presentaciones como profesional, a la segunda ronda del cuadro principal del Roland Garros, segundo torneo de Grand Slam de la temporada y uno de los cuatro más grandes del mundo.El jugador, que forma parte del equipo de Colsanitas, incluyó su nombre en el grupo de los 64 mejores jugadores de este torneo al vencer con parciales 6-4, 6-4 y 6-2 al estadounidense Gimelstob, a quien había derrotado en 2004 en la primera ronda del Abierto de Washington.El triunfo, conseguido en una hora y 53 minutos de partido, deja a Falla ahora con el desafío de enfrentar en la segunda ronda del torneo al número 1 del mundo de los últimos dos años, el suizo Roger Federer, quien será su rival en el quinto partido que dispute el colombiano en este Roland Garros 2006.El triunfo le representa a Falla, 138 del mundo, 43 puntos ATP, con los cuales asegura un ascenso a la casilla 126 del mundo, a 10 posiciones del mejor ranking que el colombiano obtuvo en el 2004, cuando fue 116.Falla quien observo el partido que disputo Federer ante el argentino Diego Hartfield, donde el suizo avanzó a segunda ronda, aseguró a la prensa internacional que "Puede ser una ventaja para él (Federer) conocerme, porque ayer a Hartfield no lo conocía y eso complica las cosas, y yo ya jugué contra el número uno del mundo. Espero que no esté en su día (...) Pero estoy contento porque me toca aquí y en segunda ronda", dijo.Respecto al choque el colombiano sostuvo, "Estoy muy contento por haber entrado al torneo reemplazando a otro jugador. El (Gimelstob), es un jugador peligroso, pero jugué muy bien y se dieron las cosas, con un tenis consistente, desde el fondo de la cancha. Le rompí el servicio al comienzo de cada set".Entretanto, Ricardo Sanchez, Entrenador de Falla, dijo a Caracol desde París, que en las próximas horas va a hablar con el técnico de Rafael Nadal y con el jugador para "algunos consejos" previo al duelo que disputará con Federer.Nadal ha sido uno de los mas difíciles rivales que ha tenido el suizo en la temporada.