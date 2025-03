Fabiola Zuluaga publica su propia revista de tenis

La ex tenista número uno de Colombia Fabiola Zuluaga cristalizó desde hoy su condición de Directora Ejecutiva de la única revista especializada de tenis en Colombia, tras lanzar al mercado la edición número uno de "Tenis Open" que trae en su portada al español Rafael Nadal.Tras su retiro del tenis profesional en el que alcanzó a ser la número 16 en la clasificación mundial de la WTA, el pasado 9 de septiembre, Zuluaga decidió lanzarse como ejecutiva al lado de su esposo, el periodista Julián García, quien se desempeña como gerente general y jefe de redacción de la nueva publicación deportiva."Creo que esta es otra forma de seguir aportando con el tenis colombiano, me parece un buen medio para hacerlo antes de poner la academia, porque es compartir todo a nivel mundial y colombiano", señaló Zuluaga a EFE.La posibilidad de escribir también está en los planes de la ex número uno de Colombia, "lo más seguro es que si lo haga, vamos a ver a donde abrimos campito", aseguró.Sobre la revista específicamente se siente muy contenta por este primer número, "estábamos muy a la espectativa, y ahora estoy muy contenta, porque es muy completa y es entretenida".Y precisamente una entrevista de García con Nadal, actual número 2 del mundo, abre el primer número de la revista, en la que el español asegura que "Las claves de mi evolución han sido la disciplina, trabajo y la ilusión de superarme que es lo que me han inculcado desde pequeño".De igual manera, la publicación destaca la actualidad del tenis nacional con jugadoras como la actual número uno de Colombia, Catalina Castaño, así como promesas entre las que se cuentan Mariana Duque y Santiago Giraldo, entre otros.Un gran recorrido por las principales figuras del tenis mundial en la actualidad, pasando por recuerdos inolvidables entre los que se mencionan jugadores como André Agassi y Pete Sampras, engalanan también la nueva revista colombiana.La publicación cuenta con una tirada de 10.000 ejemplares mensuales.