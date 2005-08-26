Renunció el embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana

Salvador Arana embajador de Colombia en Chile renunció a su cargo y anunció que denunciará penalmente al representante Gustavo Petro por calumnia.Arana instaurará el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, por las acusaciones que hizo el representante Petro en su contra por la supuesta conformación de grupos paramilitares en Sucre y la participación en el asesinato del alcalde del Roble, Eduardo León Díaz.Por su parte, el Representante a la Cámara, Gustavo Petro celebró la renuncia de Arana y sostuvo que esta es una gran oportunidad para demostrar que el ex gobernador de Sucre, sí esta vinculado con el paramilitarismo en ese departamento.Petro señaló que la Fiscalía debe agilizar la investigación de paramilitarismo en Sucre, puesto que tiene información que advierte que estan asesinando a los testigos de las masacres cometidas en la región.El Representante Gustavo Petro advirtió que si el Fiscal General Mario Iguarán no investiga a fondo las denuncias, llevará el caso a la Corte Penal Internacional de la Haya.