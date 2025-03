Rafael Nadal ganó en Stuttgart y es invencible en polvo de ladrillo

El español Rafael Nadal, primer cabeza de serie del torneo, cumplió las expectativas sobre la tierra batida en Stuttgart y ganó al final del abierto de tenis de esa ciudad por 6-3, 6-3 y 6-4 al argentino Gastón Gaudio. Nadal suma de esta manera 34 victorias consecutivas y ocho torneos esta temporada sobre esta superficie. El encuentro tuvo un ritmo muy intenso, con continuos intercambios entre dos de los mejores tenistas del momento sobre tierra. No en vano, entre los dos jugadores atesoraban 11 títulos individuales conquistados este año. El argentino venía de ganar en Gstaad y el español en Bastad, los dos últimos torneos de tierra celebrados. Ambos se habían enfrentado en dos ocasiones este año y el balance era de una victoria para cada uno. Con esta victoria, la número 34 del año en tierra para Nadal, el tenista mallorquín, de 19 años, poco a poco se acerca al récord que aún posee, con 40 victorias, el austríaco Thomas Muster, que lo hizo entre febrero y junio de 1995. De momento, con este triunfo Nadal ya ha superado en esta clasificación de triunfos consecutivos sobre tierra a los legendarios tenistas suecos Bjorn Borg y Mats Wilander, así como al argentino Guillermo Vilas, que ganaron 31 seguidos. Este título conquistado sobre la tierra de Stuttgart convierte a Nadal en el tercer español en añadir su nombre al palmarés del torneo de alemán, en el que también triunfaron Alberto Berasategui (1994) y Alex Corretja (1997). Para alzarse con la victoria final y con el Mercedes deportivo, que Nadal no podrá disfrutar porque todavía no posee el permiso de conducción, el mallorquín ha tenido que superar al norteamericano Hugo Armando, a su compañero y amigo Fernando Verdasco y al checo Tomas Zib. Jarkko Nieminen fue su víctima en semifinales y hoy fue Gaudio el que sucumbió ante el empuje de este talento. Nadal ganó todos estos encuentros con una gran facilidad y sólo ha cedido 21 juegos a sus adversarios en sus correspondientes partidos. Hasta la fecha Nadal ha ganado en 2005 los títulos de Costa do Sauipe (Brasil), Montecarlo, Barcelona, Roma, Roland Garros, Acapulco, Bastad y Stuttgart.