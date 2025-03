Wimbledon: Muller destroza las ilusiones de Rafael Nadal y Henman se despide

Las esperanzas e ilusiones del español Rafael Nadal en Wimbledon quedaron rotas de nuevo en la pista uno del All England Tennis Club, un territorio hostil para el de Manacor, que cayó ante el luxemburgués Gilles Muller, 69 del mundo, en la segunda ronda, por 6-4, 4-6, 6-3 y 6-4. Fue una jornada aciaga para el campeón de Roland Garros, que dos días después siguió el camino de la belga Justine Henin-Hardenne, ganadora en París y derrotada a las primeras de cambio por la griega Eleni Daniilidou, y que perderá toda opción de salir de Londres como número dos del mundo. Hace dos temporadas y en esa misma pista uno, cuando Nadal contaba solo 17 años, el tailandés Paradorn Srichaphan le apartó del cuadro en la tercera ronda en su primera intervención en el Grand Slam inglés. Nadal abandonó entonces aquel recinto igualando al alemán Boris Becker, como el más joven jugador en alcanzar esa instancia. Esta vez fue ha sido Muller, finalista júnior de este torneo y campeón del Abierto de Estados Unidos en esta categoría en el 2001, temporada en la que se convirtió campeón del mundo, quien se encargó de despedir al actual rey de Roland Garros en dos horas y 28 minutos. Con su victoria Muller impidió la repetición del duelo entre el francés Richard Gasquet y la raqueta de Manacor. Una gran confrontación entre dos jóvenes aspirantes a número uno del mundo que ya levantó pasiones hace cuatro semanas en la tercera ronda de París, donde el español brilló con su tenis. Gasquet si avanzó hoy al derrotar al belga Gilles Elseneer, por 7-6 (7), 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-2. Las buenas vibraciones logradas por Nadal al imponerse con autoridad al estadounidense Vincent Spadea en su debut este año en Wimbledon quedaron destrozadas de golpe. El de Manacor no encontró hoy la fórmula para imponer su juego ante Muller, a quien había aniquilado este año en tierra, en el torneo de Barcelona, por un concluyente 6-0 y 6-2. El mejor saque del luxemburgués quien ganó el 84 por ciento de los puntos con su primer servicio, sus golpes planos y tenis fácil en hierba fueron un durísimo obstáculo para Nadal, que hoy falló en una de sus especialidades, convertir los puntos de ruptura. El manacorense dispuso de 13 durante todo el partido, y solamente materializó uno, que le dio ventaja en el segundo set (5-3) para hacerse con este parcial en 38 minutos. Pero Nadal no tuvo su mejor día hoy. Le faltaron recursos con su servicio, un arma que debe mejorar de inmediato, y tampoco fue estable ante un jugador que no maravilla por su tenis, pero que tiene oficio en pista rápida a pesar de sus 22 años. Además el español se encontró con un rival que jugó a un nivel altísimo (53 golpes ganadores) y que no se intimidó a la hora de cerrar el partido. Con todo esto, el manacorense actuó siempre a remolque, mientras que Muller, muy tranquilo, rompió el saque de Rafa en los momentos oportunos. Wimbledon se queda sin el "Pirata", sin "Jerónimo", sin el "Niño Prodigio" demasiado temprano para las expectativas que había levantado Nadal este año. El manacorense había dejado claro desde el principio que esta edición era sólo para aprender a ganar aquí en el futuro y Muller, le enseñó la fórmula. Nadal no fue el único en salir amargado de Wimbledon, el británico Tim Henman, cuatro veces semifinalista, sucumbió de nuevo a la presión y el ruso Dmitry Tursunov, 152 del mundo, el último discípulo del español José Higueras, le dejó fuera de combate al vencerle por 3-6, 6-2, 3-6, 6-3 y 8-6 en la segunda ronda. En el cuadro femenino, continúan adelante la rusa Maria Sharapova (2), que ganó nueve juegos consecutivos a la búlgara Sesil Karatancheva, la francesa Mary Pierce (12), finalista en Roland Garros, que superó una bola de partido antes de imponerse a la ucrania Julia Vakulenko, las estadounidenses Serena (4) y Venus Williams (14), la eslovaca Daniela Hantuchova (20), y la rusa Nadia Petrova (8).