Después de Roland Garros, Rafael Nadal aspira ahora a ganar el torneo de Wimbledon

El español Rafael Nadal señaló tras ganar el título de Roland Garros, que lo que más le gustaría a continuación es hacer un gran torneo de Wimbledon dentro de dos semanas."Esta vez no soy favorito para Wimbledon", bromeó, y añadió que "en hierba no puedo ser aspirante al título, la verdad es la verdad"."Quiero mejorar para eso, quiero jugar en Halle antes, y sé que la hierba no es mi mejor superficie. Tengo que mejorar el saque y la volea. Para eso quiero jugar torneos individuales e incluso dobles", explicó."Mañana tengo un avión a Halle, el primer torneo sobre césped, y voy a intentar mejorar mi tenis para preparar Wimbledon", comentó con la Copa de los Mosqueteros al lado. "Este es uno de los mejores momentos de mi carrera, no puedo describir mis sentimientos porque es maravilloso", dijo."Solo tengo 19 años y para mantenerme a este nivel debo mejorar en todos los niveles, y superficies. Quiero practicar mucho para mejorar sobre todo la volea para jugar bien sobre hierba", declaró."Para mi todos los Grand Slams son importantísimos. Para los españoles Roland Garros es el primero, ganar aquí es lo máximo, como para Roddick hacerlo en Estados Unidos y para Federer Wimbledon, pero yo me conformo con cualquiera", señaló.