Rafael Nadal y Mariano Puerta jugarán la final de Roland Garros

El español Rafael Nadal venció al suizo Roger Federer por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-3 en dos horas y 47 minutos para alcanzar la final de Roland Garros donde se enfrentará el domingo contra el argentino Mariano Puerta.El argentino, 37 del mundo, se impuso antes al ruso Nikolay Davydenbko, duodécimo cabeza de serie, por 6-3, 5-7, 2-6, 6-4 y 6-4 en tres horas y 29 minutos para convertirse en el cuarto jugador argentino en llegar a la final de París."Siento que estoy en el paraíso, este torneo me cambió la vida", aseguró el argentino que estuvo casi dos años alejado de los torneos importantes a causa de una sanción Nadal, en su primera intervención en este Grand Slam, no pudo festejar mejor su 19 cumpleaños y tras una temporada impresionante, con cinco títulos, amplió su número de victorias consecutivas en tierra a 23.Su rival en la final del domingo será el argentino Mariano Puerta, 37 del mundo, que antes se impuso al ruso Nikolay Davydenko, duodécimo cabeza de serie, por 6-3, 5-7, 2-6, 6-4 y 6-4 en tres horas y 29 minutos, para convertirse en el cuarto jugador argentino en llegar a la final de París, tras Guillermo Vilas, Gastón Gaudio y Guillermo Coria."Para mi es increíble estar en esta final, habiendo ganado al número uno, es un sueño", dijo Nadal todavía manchado por la tierra roja de la pista Philippe Chatrier. "Federer es el mejor del mundo, no solo en tenis, sino en todos los aspectos, es un fenómeno", comentó el español."Voy a volver a intentarlo, el público ha estado extraordinario", dijo Federer tras su derrota. "Estoy satisfecho de mi juego pero Rafa ha jugado muy bien", comentó el suizo que cometió 62 errores no forzados, y que no había perdido un set hasta hoy en esta edición de Roland Garros.