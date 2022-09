Ariel Ávila: “Con Farc se hizo un proceso de paz y no habrá algo parecido"

Gustavo Petro desde su campaña presidencial propuso trabajar en la paz total, de esta manera, el presidente en el mes y medio que lleva en la Casa de Nariño le ha encargado a sus funcionarios trabajar para tener acercamientos con los distitnos grupos armados y así dar inicio a negociaciones que permitan que el país llegue a una paz total. Sobre los avances que ha tenido el nuevo mandato habló Ariel Ávila En 10am Hoy por Hoy.

Iván Mordisco:

El senador comentó que desconoce si Iván Mordisco está vivo o no. "La información que se tiene hasta el momento es que no ha aparecido en mensajes o llamadas que tiene inteligencia militar. No hay razón de él". Las dudas sobre Mordisco aparecen en un momento en el que se está diciendo que este disidente estaría vivo y que podría estar al frente de las disidencias de las Farc bajo el alias de 'Iván Losada'.