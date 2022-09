Presidente ANDI: no hay motivo para callar si se prevén fallas en Gobierno

En las últimas horas, el expresidente Ernesto Samper comentó que el presidente de la ANDI sería el nuevo jefe de la oposición y que este estaría liderando las críticas del sector laboral hacia la Reforma Tributaria que propone el Gobierno. "El presidente de la ANDI, nuevo jefe de la oposición, sigue amenazando con que si se aprueba la Reforma Tributaria se acabarán millones de empleos que dejarán de crear sus afiliados. Es importante recordarle que no solamente su sector crea trabajo."

De igual forma, el expresidente comentó que la reforma del gobierno Petro traerá beneficio al país en términos de creación de nuevos empleos. "Con el dinero de la Reforma Tributaria también se podrán crear muchos más empleos campesinos, en la economía del cuidado, la pequeña empresa, guardas ambientales y el turismo. ¡Eso que llaman cambio de modelo!". Sobre las afirmaciones de Samper, Bruce Mac Master se pronunció en 6AM Hoy por Hoy para aclarar su posición.

El funcionario de la ANDI mencionó que no le preocupa mucho los comentarios de Samper, pero que no está bien que se deslegitime a una persona. "No me parece sorprendente de acuerdo a su talante. Me preocupa que personas importantes en Colombia acudan a esa idea de que uno llega, deslegitima a la persona, le genera un manto de dudas y luego le ataca el argumento, que es lo que él hace."

Por otra parte, aclaró que las personas deben tener la posibilidad de expresar lo que consideran sobre la economía y el sector laboral. "Yo lo que le diría al país es que no existe ninguna razón por la cual ningún sector de la economía o de la sociedad deba callar; ni razón por la cual no podamos hacer la defensa que debemos hacer; y no existe ninguna razón por cual no podamos luchar por los empleos de los colombianos. Los empleos de los colombianos, por supuesto, deberían ser importantes para todos."

"A él le deberían importar los empleos en la industria, que por cierto el argumento es bastante pobre, porque el empleo se afectaría en todos los sectores. Entonces, es curioso que él trate de generar esa idea, cuando lo que tenemos nosotros es una amenaza, que él reconoce, que es la creación de nuevos empleos e ingresos", aclaró.

De igual manera, aclaró que él lo que busca es representar al sector productivo. "Ellos no tienen porqué quererme en la ANDI. Yo represento a los empresarios y al sector productivo y ellos no tienen porqué opinar sobre ese tema, pensaría yo."

En relación con Gustavo Petro aclaró que por el momento la relación ha sido positiva. "Yo no tengo ninguna desavenencia. Espero que este Gobierno tenga la madurez cuando se generen críticas objetivas a decisiones que ellos hagan, ese es el ejercicio de la función pública. Tenemos la obligación de decirle al gobierno, a la sociedad y a los medios cuando vemos eventuales errores que se puedan cometer.