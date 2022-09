Líder social Cauca: "El territorio no quiere guerra civil, sino desarrollo" /

Diana Perafán, lider social del Cauca, decidió pronunciarse en 6AM Hoy por Hoy sobre lo que ocurre en el Cauca, pues considera que el Gobierno no está haciendo presencia ante los delitos que están ocurriendo en este momento en esa zona del país. Por otra parte, comentó que la vicepresidenta Francia Márquez debería trabajar para representar a las comunidades negras.

Sobre la vicepresidenta aseguró que sus palabras contra Francia Márquez no han sido fuertes. "Las declaraciones que se dieron en ese momento son la realidad. Todo esta sujeto a esos acuerdos del Pacto Histórico que se consolidaron y que hoy tiene un costo alto que está pagando mi departamento, que son comunidades negras, de donde se supone que Francia Márquez representa. De hecho, días pasados se dio un feminicidio y Francia no dijo nada, está en silencio. Quizás está aterrorizada de cómo le están matando a su comunidad y hoy el silencio otorga la calidad del gobernante".

Además, resaltó que le parece cuestionable la actitud de la vicepresidenta, pues no se ha pronunciado sobre esa zona del país. "Francia Márquez fue utilizada para llegar a este proceso de gobernabilidad y hoy las comunidades le piden que tenga voz y voto, porque no se pueden seguir mancillando a las comunidades negras. En la vida real a los negros les están expropiando sus tierras, los están desapareciendo, violando, los están atando. La única en la historia de Colombia, la única vicepresidenta negra en la historia de Colombia no dice nada, dice que representa una población vulnerable y estos vieron en ella el ánimo de ser reconocidos".

Por otra parte, Perafán manifestó que ha intentado conversar con el Gobierno sobre lo que ocurre en el Cauca, pero que ha sido imposible y que por esto interpuso un derecho de petición. "Fue hace 15 días que interpuse un derecho de petición, antes de que esta situación tocara lo crítico. Se dejó un derecho solicitándole que, mirando la tragedia que se transmite a la comunidad, escuche a las comunidades."

La líder reconoció que van a cuestionar lo que dice. "Aquí van a salir a decir que Perajan miente, pero es que son los mismos, por los mismos. Ese es el costo electoral que se está viendo". Además, indicó que no está de acuerdo con que el Gobierno se reúna con la Cric, pues para Perajan son los victimarios y han acomodado el discurso sobre lo que está ocurriendo.