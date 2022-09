Contralor: “Jamás hablé con Petro durante el proceso de la elección"

Durante varias semanas en Colombia fue polémica la elección del nuevo contralor, pues la lista de los elegibles se conformó en dos ocasiones, debido a que en la primera se evidenciaron irregularidades. Tras la construcción de la segunda lista se realizó la elección y en esta fue escogido Carlos Hernán Rodríguez, quien el pasado jueves 18 de agosto se llevó los votos de senadores y representantes a la Cámara y obtuvo 94 votos en el Senado y 166 de la Cámara.

Tras la victoria, Rodríguez se posesionó el pasado 30 de agosto, en donde el presidente Gustavo Petro le ordenó cuidar y proteger los recursos públicos. Además, el mandatario le indicó que investigue sin "temor" en caso de que evidencie irregularidades en los funcionarios del Gobierno. Ahora bien, el contralor decidió hablar con Caracol Radio sobre el futuro de la Contraloría, sobre su trabajo y su vida.

"Yo nunca pensé que iba a ganar, lo digo con el corazón. Pensé y era algo que si peleaba por dignidad, 'yo quiero estar entre los diez y merezco estar ahí'. Yo pienso que sí llegamos a tener una responsabilidad. Yo soy una persona muy creyente con Dios, con la gente y si se sale y se mira a la gente, por ejemplo, en Buenaventura, tengo que mostrar resultados", afirmó.

Secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca

De igual manera, el funcionario aclaró los motivos por los que se salvó de ser secuestrado con los 12 diputados del Valle del Cauca el 11 de abril del 2002 por la antigua guerrilla FARC. "Mi hijo tenía unas dificultades de salud y tenía cita médica, que por cosas del destino nunca se le pudo modificar la hora, la cual era a las 10am, que era la hora de la sesión. Tocaba ir a la sesión, pero yo nunca entrego los temas familiares. Ese día terminé la clase que estaba dando, de ahí salí, y yo quería acompañar a Carlos Andrés, afortunadamente, no era un tema grave. Me salvó en ese momento mi niño".

Por otro lado, mencionó que cree que posiblemente el destino lo tenía preparado para ser contralor. "Una persona, cuando inició el proceso de contralor, me dijo: 'doctor usted va a ganar porque por eso se salvó'. Entonces son cosas que uno piensa. ¿Será que Dios lo tenía a uno destinado a esto?

Temas claves a los que les prestará atención como contralor

El contralor ha resaltado que le va a poner la lupa a los subsidios, porque considera que en Colombia se está destinando bastante dinero a este tema, pero cree que probablemente estos no llegan a las personas que necesitan los recursos. Además, otro asunto al que le prestará mucha atención tiene que ver con los elefantes blancos.

"El tema de los elefantes blancos es un tema importante al que hay que darle continuidad. Lamentablemente, hay mucha perdida de confianza hacia los funcionarios. El reto es que por donde se toque, tendrá que mostrarse resultados."

Independencia

Otro tema del que habló tiene que ver con la independencia que desea tener a lo largo de su periodo como contralor. Además, habló sobre su antecesor, ya que se ha mencionado que probablemente no era independiente. "Yo respeto a mi antecesor. Pero yo más allá de hablar bien o mal de otra persona, diría que las actuaciones son las que lo juzgan a uno y no solo en un nombramiento, son también las actuaciones que genere un organismo de control.

"Soy consciente de algo, voy a perder 'muchos amigos'. Porque en esta elección obtuve 260 votos, en una elección tan disputada. Por ejemplo, algo que se dice es que 'el contralor es del bolsillo de Petro', pero lo que nadie dice es que me apoyó el Centro Democrático. Yo no solo represento a una bancada de gobierno, sino también de oposición. Esto es muy diferente."

Finalmente, realizó una confesión: "Jamás hable con el presidente de la república durante el proceso de la elección para ser contralor. Con el presidente hable el día en el que me iba a posesionar y el me pidió unas cosas, me dijo 'doctor, le voy a pedir que obre de manera autónoma e independiente, y si usted detecta algún acto de corrupción proceda."