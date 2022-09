Gob. Cundinamarca adelantará acciones legales por liquidación de Convida

La Supersalud anunció la liquidación de la EPS Convida, la cual atiende a cientos de usuarios en el departamento de Cundinamarca. Sobre el particular habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el gobernador Nicolás García.

"Son 500.000 personas afiliados en esta EPS, es decir el 75% del régimen subsidiado. Es una noticia que no compartimos y más allá de acabar la EPS pública, se deben fortalecer. Es la única que llega a municipios rurales del departamento", comentó.

Puede interesarle: Reacciones a borrador de la Reforma a la Salud del Gobierno

Puede interesarle: Así es la reforma a la salud que trabaja el Gobierno Nacional

Por otra parte, el gobernador Nicolás García reiteró que van a revisar a qué pasará con los usuarios y esperan seguir atendiéndolos en otros centros de saludos con recursos de la gobernación de Cundinamarca.

¿QUÉ VIENE EN EL PROCESO?

Según el mandario, los usuarios tendrán que pasar a otras EPS y esperan tener una reunión con los abogados porque todavía hay recursos y fundamentos que no coinciden con la realidad de Convida.

"Hemos encontrado varios argumentos que no coinciden con las cifras actuales que tiene la entidad. A mí me autorizaron 40.000 millones de pesos en capitalización, no tiene sentido liquidar la EPS porque veníamos cumpliendo con todo lo pactado", reiteró.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio