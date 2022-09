Centro Democrático propone impuesto al salario de los congresistas

La senadora Paloma Valencia habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre la propuesta que busca reducir los salarios de los congresistas, presentada por el partido político de Centro Democrático.

"Hemos logrado un acuerdo con varios partidos para avanzar en la ruta de bajar los salarios (...) me alegra contarle a la opinión pública que, además, la fórmula que se adoptó fue la que propuso el Centro Democrático" dijo la senadora.

A su vez, la congresista explicó que la propuesta está a dirigida al sector tributario, "el impuesto es la forma más efectiva, jurídicamente y políticamente más viable", esta aplicaría "sobre el 20% de los salarios actuales (de los congresistas), y un tope de tres salarios mínimos a partir del 2026".

Según lo comentó la senadora, algunas de las figuras que han estado presente en las reuniones han sido, el senador Iván Cepeda, la representante Catherine Juvinao, el presidente del Senado Roy Barreras, el senador Gustavo Bolívar, el senador 'Jota Pe' Hernández: "Entiendo que hay intención de otros partidos de acompañar (...) creemos que hay una fuerza suficiente para que esto sea una realidad", mencionó Valencia.

Sobre el escenario de la reducción de salarios a los congresistas, la senadora Valencia aseguró que luego de analizar las demás propuestas hechas por otros miembros del parlamento y otros partidos políticos, la que presenta una mayor estabilidad jurídica fue la realizada por el Centro Democrático. Así mismo, la senadora habló sobre la denuncia a algunos de sus compañeros, los cuales faltaron al debate en el que se discutió el tema de la energía. Valencia precisó que: "tenemos un deber con los colombianos y estar presentes en los debates que se hacen".

Sobre de la coyuntura a la que ha estado sujeta la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la senadora Paloma Valencia aseguró que se solidarizó con el bullying que ha recibido: "me parece que eso de los memes sobre los tenis, sobre su pelo, su apariencia física, su cara, no tiene nada que ver. Ese es un bullying que le hacen a las mujeres del que yo he sido víctima".

Sin embargo, aclaró que en ningún momento salió en su defensa: "yo no comparto las ideas de la ministra, me parece que son ideas equivocadas. Las decisiones de suspender las exploraciones de petróleo y gas pueden llevar a tener un problema de seguridad energética en el país".

