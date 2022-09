Cadavid, sobre el clásico: “No nos pueden expulsar así a un compañero”

Andrés Felipe Cadavid le hizo mucha falta a un Independiente Medellín que desde su regreso ha levantado cabeza en la liga colombiana. El experimentado capitán estuvo un mes de baja y regresó para el clásico antioqueño, duelo que por ahora marca un punto clave en la campaña del equipo.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Cadavid se refirió al proceso de recuperación que tuvo, recordó la expulsión de Andrés Ricaurte en el clásico y reveló las ideas que tiene para después del retiro.

"Estuve lesionado un mes, decían que era para dos o incluso más largo, pero metí toda mi dedicación y gracias al cuerpo médico logramos llegar antes para un partido crucial como el clásico. Pude ver que la comunicación asertiva podía hacer que nuestros problemas se resolvieran dentro del terreno de juego porque tenemos un gran técnico, compañeros capacitados y era simplemente tener un poco más de comunicación. Eso fue lo más importante que pude aportar, de resto ya lo tenía el equipo", expresó.

Justamente sobre el duelo frente a Atlético Nacional, el zaguero central aseguró que hubo autocrítica ante la pasividad luego de tener una ventaja de tres goles, pero recalcó en que la expulsión de Ricaurte fue clave. "Tampoco nos pueden expulsar de esa manera a un compañero", concluyó.

"Era un partido controlado. Debemos entender que no puede haber relajación porque esto es fútbol y puede cambiar de cualquier manera. Ahí debe salir la experiencia para decir que es el momento de cambiar y forzar las cosas a nuestro favor. Pudimos sacar un marcador importante para nosotros y con eso iniciamos el proceso para entrar a esos ocho. Lo necesitamos. Debemos afianzarnos porque tenemos equipo para lograr grandes cosas", complementó.

Así mismo indicó que "cuando se gana, los errores se esconden muy fácil", razón por la que la eliminación de Copa Colombia frente a Millonarios fue el momento exacto para analizar los aspectos postivos y negativos del grupo.

En dicho sentido entendieron que la idea del entrenador está empezando a coger forma, pero "necesitamos tomar conciencia" de que la concentración debe ser total durante los 90 minutos de cada partido.

Por otro lado, Cadavid analizó la alternancia de la capitanía con el argentino Adrián Arregui como una decisión "respetable" del técnico David González y aprovechó para contar que durante los entrenamientos trabaja mucho los disparos de pelota quieta, faceta en la que ha empezado a tener relevancia.

Finalmente se refirió al retiro futbolístico: "No he pensado en eso todavía, eso no me preocupa. Soy comunicador audiovisual. Me preocupa es darle de comer a mi familia y producir, ser una persona próspera. Sí, uno piensa en eso a veces, pero no me mata la cabeza. Tengo un campo de acción amplio. Me preocupa es que en este momento pueda aportar a mi equipo. No sé qué me depara el futuro: ser comentarista, producir televisión, me gusta mucho la animación 3D, ser técnico. Ahorita me preocupa jugar fútbol, hacerlo bien y tener a mi familia tranquila".