Comesaña sobre los hinchas: “esperan más de lo que de pronto se puede hacer”

Julio Comesaña, director técnico del Junior, dialogó con El VBar Caracol tras su regreso al cuadro barranquillero, en el que será su décimo periodo al frente del equipo. El estratega colombo-uruguayo agradeció el cariño de los hinchas, pero se declaró preocupado al mismo tiempo, por las expectativas que se puedan generar.

"Estoy sorprendido, la verdad. Hay gente buena", comentó sobre su retorno al equipo en medio de risas.

"Primero, yo no me he ido nunca, porque yo siempre estoy ahí, mi nombre está rondando ahí, y segundo, si me necesitan vuelvo, habrá algún día que yo digo 'la verdad no quiero más. Se acabó'", añadió de su regreso, advirtiendo que habrá un punto en el que no volverá.

De la gran expectativa de los hinchas, comentó: "hay un tema que no se puede evitar, a mí me sorprende esta vez, uno no puede salir ni a la esquina a tomar un café, Que tengo que volver, y yo me pregunto '¿Qué está pasando?'. Esto solo indica que tengo que ganar, que hay que ganar".

"El fútbol es eso, yo cuando escucho que la gente le da con Julio, lógicamente el cariño de la gente me agrada, pero también me preocupa muchas veces, me queda la sensación que esperan más de lo que de pronto se puede hacer" agregó sobre esto.

Y concluyó: "la vara es alta, yo sé que no es fácil. A mí me agrada que me tenga confianza y el cariño de la gente, pero es un compromiso grande, muy grande para mí".

Las cuentas de Julio

"Con respecto a lo del Junior, me gusta hablar con la verdad, a los jugadores y a quien sea. El equipo tiene que hacer 16 puntos de 27 para clasificar. Y tenemos por delante un partido que no hay mañana, que hay que jugarlo con inteligencia y hay que saber lo que enfrentamos y como vamos a competir que es para pasar a la final de la Copa", explicó.

¿Con qué Junior se encuentra?

"El equipo en sí lo conozco de verlo como lo ven ustedes en los partidos, de haberlo enfrentado con el Medellín. Hoy, uno siempre ve caras con signos de interrogación, se generan una expectativas que son normales", declaró sobre lo que fue su primer encuentro con el plantel tras su regreso.

Sobre esto añadió, respecto a cómo le gustaría trabajar: "voy a tratar de mantener las cosas que con el equipo y los mismos jugadores convengamos que le hacen bien al equipo, lo que estaban construyendo y le hace bien a los jugadores, no es llegar a destruir, y tratar de agregar a esas cosas todo aquello que uno considere que el equipo puede cambiar o puede hacer".

El mejor equipo del país...

"Hablemos del equipo, en mi concepto, que mejor juega y es el equipo más colombiano de todos que es Millonarios. Es un equipo que tiene armonía futbolística, que es agradable verlo jugar, más allá de que gane, empate o pierda. Es un equipo que cuando lo atacan no se desespera, sabe replegarse, cuando tiene que replegarse a su propio campo, que cuando recupera la pelota si tiene espacio sale por las bandas, o busca a Mackalister y después profundiza por lo extremos, y sino tiene espacio juega para atrás y comienza a elaborar el juego. Tiene cadencia, tiene cambios de ritmo, tiene dos o tres hombres que pueden elaborar el juego", explicó el colombo-uruguayo de Millonarios.

Al respecto, concluyó: "es un equipo con armonía, puede ganar o perder también, pero es muy difícil ganarle y por eso está donde está, es un equipo que da gusto verlo jugar".