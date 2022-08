Juan Diego Tello: "Tenemos el peso de hacer algo diferente, hacer historia"

Juan Diego Tello es una de las figuras de la Selección Colombia de Baloncesto que se está jugando la segunda ronda de las Eliminatorias al Mundial 2023 que se disputará en Indonesia, Japón y Filipinas. El combinado nacional venció de manera histórica a México y su próximo reto será Estados Unidos en el camino de llegar a la primera cita orbital para el país.

Tello, pívot de 37 años que se encuentra en la fase final de su carrera, habló con el Carrusel Caracol sobre el presente de la Selección, lo que significa enfrentar a Estados Unidos y la importancia de mantener la liga profesional por parte de la Federación.

Respecto al reto de medirse a una selección como la estadounidense, aún sin sus principales estrellas, dijo: "Cuando uno escucha que se juega con Estados Unidos, la emoción se refleja en la taquilla, pero vemos a Estados Unidos como un equipo que no viene con sus superestrellas pero sí con buenos jugadores, nosotros intentamos no ver tanto el nombre sino que somos 5 contra 5 en cancha, es un equipo que juega muy alegre, a muchas posesiones. Ofensivamente hay que estar acertados y no podemos jugar al ritmo de ellos, hay que calmar el juego y jugar a mitad de cancha", dijo.

Por su parte, sobre el seleccionado que dirige Guillermo Moreno, comentó: "El talento que hay es impresionante, es el mejor equipo representativo que hemos tenido y la virtud es ese peso de hacer algo diferente, de hacer historia. Nos vamos a encontrar con equipos y jugadores que tengan el mismo nivel, pero no creo que tengan tanta hambre como nuestro seleccionado".

Finalmente, habló sobre la importancia de conservar la liga profesional: "El mantener el baloncesto vivo a nivel profesional es importante, es el reflejo de los jugadores individuales que han logrado salir a jugar a Estados Unidos y Europa, es importante que la Federación siga haciendo esto, yo creo que con una liga más larga se verían más resultados a nivel internacional, pero todo lo que están haciendo es un esfuerzo de la Federación para mantener el baloncesto más vivo".

Colombia se encuentra en el último puesto del Grupo F con 10 puntos, tras tres victorias y cuatro derrotas. Por lo que un triunfo ante Estados Unidos, sería vital para cerrar la cuarta ventana en un puesto favorable para llegar al Mundial, teniendo en cuenta que clasifican tres por cada grupo más el mejor cuarto para completar siete cupos.